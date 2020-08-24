Ünlü gitarist intihar etti! Soner Egesel kimdir?

Türkiye’nin önemli gitaristlerinden bir tanesi olan Soner Egesel vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Bartın’ın merkeze bağlı Kemer Köprü Mahallesi’nde meydana gelen olay sonrasında Soner Egesel hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Fazıl Say’ın da üzüntüsünü paylaştığı Soner Egesel intiharı gündeme bomba gibi düştü. Peki, Soner Egesel nasıl öldü? İşte Soner Egesel biyografi ile ilgili detaylar...
Dün Bartın’ın merkeze bağlı Kemer Köprü Mahallesi’ndeki otelde meydana gelen olayda, şehre tatil yapmak için geldiği öğrenilen Türkiye’nin önemli gitaristleri arasında bulunan ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Dalı öğretim görevlisi olan Soner Egesel, kaldığı otel odasında yanındaki tabanca ile hayatına son verdi. Soner Egesel’in hayranları tarafından Soner Egesel neden öldü sorusu soruluyor.
Aktarılan bilgilere göre silah sesini duyan otel çalışanları sağlık ekiplerine haber verdi ancak Egesel’in o sırada yaşamını yitirdiği belirlendi. Soner Egesel vefat sonrası cansız bedeni Bartın Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Soner Egesel öldü haberinin ardından intihar ile ilgili soruşturmalar devam ediyor.
Soner Egesel vefat etti haberlerinin ardından ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak üzüntüsünü hayranlarıyla paylaştı. Fazıl Say, Soner Egesel’in bir fotoğrafını paylaşarak altına “Çok değerli gitar sanatçısı Soner Egesel çok genç yaşta vefat etti.. Anlaması zor. Sevgiyle anıyorum... ışıklar içinde uyusun. Dostum..” notunu ekledi.
Vefatının ardından Soner Egesel ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Soner Egesel doğum tarihi de merak edilenler arasında. 1968 senesinde Ankara’da dünyaya gelen Soner Egesel 52 yaşındaydı. Soner Egesel gitar çalışmalarına Gürsel Süer ile başlamıştı. ODTÜ Klasik Gitar Kulübü, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde Ahmet Kanneci’nin öğrencisi olan Soner Egesel, lisans öğrenimini Polonyalı gitarist olan Ireneusz Strachocki ile Yüksek Onur Derecesi alarak tamamlamıştı.
2001 senesinde Yardımcı Doçent unvanı alan Soner Egesel, 1987 ile 2001 seneleri arasında Kürşad Terci ve Kağan Korad ile beraber kurdukları Bilkent Gitar Üçlüsü ile çeşitli konserler verdi ve kayıtlar yaptı. Sanatsal çalışmalarında Marco Socias, Leo Brouwer, Hubert Kappel ve Costas Cotsiolis gibi usta isimlerle çalışmış olan Soner Egesel halen Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda görev yapıyordu.
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