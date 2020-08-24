Ünlü gitarist intihar etti! Soner Egesel kimdir?

Türkiye’nin önemli gitaristlerinden bir tanesi olan Soner Egesel vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Bartın’ın merkeze bağlı Kemer Köprü Mahallesi’nde meydana gelen olay sonrasında Soner Egesel hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Fazıl Say’ın da üzüntüsünü paylaştığı Soner Egesel intiharı gündeme bomba gibi düştü. Peki, Soner Egesel nasıl öldü? İşte Soner Egesel biyografi ile ilgili detaylar...

SONER EGESEL VEFAT ETTİ

Dün Bartın’ın merkeze bağlı Kemer Köprü Mahallesi’ndeki otelde meydana gelen olayda, şehre tatil yapmak için geldiği öğrenilen Türkiye’nin önemli gitaristleri arasında bulunan ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Dalı öğretim görevlisi olan Soner Egesel, kaldığı otel odasında yanındaki tabanca ile hayatına son verdi. Soner Egesel’in hayranları tarafından Soner Egesel neden öldü sorusu soruluyor.

Aktarılan bilgilere göre silah sesini duyan otel çalışanları sağlık ekiplerine haber verdi ancak Egesel’in o sırada yaşamını yitirdiği belirlendi. Soner Egesel vefat sonrası cansız bedeni Bartın Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Soner Egesel öldü haberinin ardından intihar ile ilgili soruşturmalar devam ediyor.