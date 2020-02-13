Ünlü isimler öğrenciler için bir araya geldi

Pervin Ersoy, Işıl Reçber, Saffet Emre Tonguç, Aslı Hünel ve Melda Aksu gibi isimlerin yanı sıra bine yakın ziyaretçinin katıldığı şenlikte kıyafetten aksesuara, ev dekorasyon ürünlerinden kozmetiğe birçok ürün ziyaretçilerle buluştu.

Bu yıl 4. kez düzenlenen BİKAP Sevgililer Günü Alışveriş ve Eğlence Şenliği, JW Marriott Hotel’de ünlü isimleri bir araya getirdi. Mehtap Özdoğan ev sahipliği ve BİKAP Kurucusu Bilge Kuru önderliğinde 80’e yakın markanın bulunduğu alışveriş şenliğine bine yakın ziyaretçi katılırken, konuklar birbirinden farklı ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu. Ziyaretçiler ayrıca bir yandan alışveriş yaparken diğer yandan da ünlü isimlerle tanışıp bol bol fotoğraf çektirme fırsatı buldu. Şenlikte ünlü yazar Saffet Emre Tonguç etkinlikte Kanatlarımda İstanbul isimli kitabının imza gününü gerçekleştirdi.

GELİR BURSLU ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİ İÇİN HARCANACAK

Ankaralılar sabah saatlerinde başlayan alışveriş şenliğine kar yağışına rağmen yoğun ilgi gösterdi. Ziyaretçiler SAK Organizasyon tarafından Sevgililer Günü konseptiyle süslenen salonda alışveriş yapmanın keyfini çıkardı. Şık ve özel tasarımların yer aldığı standları gezme şansı bulan konuklar kıyafetten aksesuara, ev dekorasyon ürünlerinden kozmetiğe, mücevherden organik gıda ürünlerine kadar birçok ürünü satın aldı. Düzenlediği alışveriş şenliklerinin kapı giriş gelirlerini daha önce birçok vakfa bağışlayan BİKAP, etkinlikten elde edilen gelirin tamamını, Başkent Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin burslu öğrencilerin eğitimine destek sağlamak amacıyla oluşturduğu fona bağışladı.

