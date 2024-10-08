Ünlü köfte zincirinde de domuz eti! Skandalda her gün yeni bir firma... Mahkeme kararıyla engellemişler

Türkiye, günlerdir 'domuz eti' skandallarını konuşuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınlamış, Düzce'de faaliyet gösteren bir yemek firmasının domuz eti kullandığının tespit edildiği ortaya çıkmıştı.

ÜNLÜ BÖREKÇİ DE LİSTEDEYDİ

Söz konusu haberlerin ardından ünlü bir börekçinin de Sultangazi, Pendik ve Kağıthane'de bulunan şubelerinde kıymanın içine insan sağlığına zarar verecek ürünler tespit edilmişti. Listeye göre bu şubelerde kıymaya, kanatlı eti ve taşlık karıştırıldığı ortaya çıkmıştı.

BU KEZ DE ÜNLÜ KÖFTE ZİNCİRİNDE DOMUZ ETİ SKANDALI

Sosyal medyada ortaya atılan bir iddia ise bir anda yeni bir gündem yarattı. İddialara göre; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde, ünlü bir köfte zincirinin de 2 şubesinden alınan numunelerde domuz eti tespit edildi.

Bakanlık, tespit ettiği firmaları da internet sitesi üzerinden halka duyururken bu kez öyle olmadı.

MAHKEME KARARIYLA İSMİ AÇIKLANMADI

Diğerleri gibi bu firmanın adı da duyurulacaktı ancak yine iddialara göre firma bakanlıktan önce davranarak mahkeme kararı aldırdı ve isminin açıklanmasını engelledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu iddialar sosyal medyada günün konusu olurken, henüz ünlü köfte zincirinden ise bir açıklama gelmedi.