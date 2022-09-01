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  4. Ünlü markanın reklamını görünce alışveriş yaptı, kargoyu alınca şoke oldu

Ünlü markanın reklamını görünce alışveriş yaptı, kargoyu alınca şoke oldu

01.09.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de yaşayan Yağmur Soysaldı, ünlü bir giyim markasının sosyal medyadaki reklamını görünce alışveriş yaptı. İndirimli olduğu için 8 adet tişört alan vatandaş, kargoyu görünce ne yapacağını şaşırdı. İnternette görüp aldığı ünlü marka tişörtler yerine ucuz tişört ve atlet geldiğini gören Soysaldı, parasını geri alamadığını söyledi.

Ünlü markanın reklamını görünce alışveriş yaptı, kargoyu alınca şoke oldu

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde yaşayan Yağmur Soysaldı, sosyal medya reklamında ünlü bir markaya ait tişört reklamı gördü. Görselleri hoşuna giden Soysaldı, 8 adet tişört sipariş etti. Kapıda kredi kartı ile ödemek üzere siparişi onaylayan Soysaldı, ürünleri eline alınca hayal kırıklığına uğradı.

"GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"

Aldığı markalı tişört yerine ucuz tişört ve atlet geldiğini söyleyen Soysaldı, “Bu ürünlerin reklamlarını internette gördüm. İhracat kalıntısı diye indirimli satılıyordu. Ucuz diye 8 adet aldım. Ürünleri açınca sadece bir tanesinin üzerinde ilgili firmanın markası olan sahte bir tişört vardı. Ben tişört diye sipariş verdim fakat paketten atlet çıktı. Ürünleri görünce şok oldum. Kredi kartı ile ödeme yapmıştım. Yaptığım ödemenin durdurulması için bankaya müracaat ettim. Fakat oradan da bir sonuç alamadım" şeklinde konuştu.

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"BAŞKA KİMSE DOLANDIRILMASIN"

Yurt dışından emekli olduğunu ve gününü, evindeki bahçesinde çalışarak geçirdiğini söyleyen Yağmur Soysaldı, internet sitelerinden yapılan alışverişlere dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu tür reklamları sosyal medyada çok görüyoruz. Onun için herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Benim üzüldüğüm tek şey bu parayı alan ailelerdeki kişiler bu parayı nasıl yiyecek ve çocuklarına nasıl yedirecek. Haram para ile yetişen büyüyen çocuklardan bu ülkeye ne gibi bir fayda gelecek" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya dolandırıcılık Nevşehir alışveriş
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