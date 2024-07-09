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    4. Ünlü mistik Baba Vanga'nın kehaneti tedirgin etmeye yetti! "Çöküş başlayacak" dedi... Tarih verince gözler üzerine çevrildi

    Ünlü mistik Baba Vanga'nın kehaneti tedirgin etmeye yetti! "Çöküş başlayacak" dedi... Tarih verince gözler üzerine çevrildi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.07.2024 08:34
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    Tüm insanlığın sonu için oldukça uzun bir zaman dilimi olabilir ancak Balkanların Nostradamus'u Baba Vanga'nın kehanetine göre her şeyin başlangıcı olarak kabul edilen çöküş yakın bir tarihte. Dünyaca ünlü kahin Baba Vanga'nın kehanetine göre, çöküşün 2025'te başlayacağı iddia ediliyor.

    Ünlü mistik Baba Vanga'nın kehaneti tedirgin etmeye yetti! "Çöküş başlayacak" dedi... Tarih verince gözler üzerine çevrildi

    MYNET|DIŞ HABERLER Çeyrek asırdan fazla bir süre önce vefat eden merhum Bulgar medyum, gerçek hayatta kendini göstermeye devam eden kehanetleriyle hala heyecan yaratıyor. Çocukken görme yetisini kaybetmesine rağmen yakın gelecekteki olayları öngörmesi nedeniyle dünya genelinde bir üne sahip olan Vanga, 11 Eylül olayları da dahil olmak üzere pek çok olayı tahmin etti.

    "Balkanların Nostradamus'u" olarak da bilinen Baba Vanga, 1996 yılında vefat etmeden önce dünyanın 5079 yılında sona ereceğini tahmin etmişti. Ancak bu çok uzak bir ihtimal gibi görünse de, çöküşü 2025'te başlayacak. Vanga'ya göre, 2025'te Avrupa'da kıtanın nüfusunda "büyük bir azalmaya" yol açacak büyük bir çatışmanın yaşanacağını iddia edildi.

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    Baba Vanga medyum kahin
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