Ünlü mistik Baba Vanga'nın kehaneti tedirgin etmeye yetti! "Çöküş başlayacak" dedi... Tarih verince gözler üzerine çevrildi

MYNET|DIŞ HABERLER Çeyrek asırdan fazla bir süre önce vefat eden merhum Bulgar medyum, gerçek hayatta kendini göstermeye devam eden kehanetleriyle hala heyecan yaratıyor. Çocukken görme yetisini kaybetmesine rağmen yakın gelecekteki olayları öngörmesi nedeniyle dünya genelinde bir üne sahip olan Vanga, 11 Eylül olayları da dahil olmak üzere pek çok olayı tahmin etti.

"Balkanların Nostradamus'u" olarak da bilinen Baba Vanga, 1996 yılında vefat etmeden önce dünyanın 5079 yılında sona ereceğini tahmin etmişti. Ancak bu çok uzak bir ihtimal gibi görünse de, çöküşü 2025'te başlayacak. Vanga'ya göre, 2025'te Avrupa'da kıtanın nüfusunda "büyük bir azalmaya" yol açacak büyük bir çatışmanın yaşanacağını iddia edildi.







