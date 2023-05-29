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Ünlü model Öykü Baştaş evlendi, gelinliği gündem oldu! Yeliz Yeşilmen'den olay yorum: "Göğüs pedi olmuş mu"

29.05.2023 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü Türk model Öykü Baştaş dünyaevine girdi. Tasarımcı Furkan Temir ile evlenen Öykü Baştaş'ın gelinliğine sosyal medyada gündem oldu. Sayısız yorum gelen gelinliğe Yeliz Yeşilmen'den bomba yorum geldi.

Ünlü model Öykü Baştaş evlendi, gelinliği gündem oldu! Yeliz Yeşilmen'den olay yorum: "Göğüs pedi olmuş mu"

Gucci defilesiyle tanınan ünlü model Öykü Baştaş kendine has tarzıyla dikkat çekiyor. Tasarımcı Furkan Temir ile evlenen Öykü Baştaş alışılmışın dışında bir gelinlik seçimi yaptı. Çifte sosyal medyada yorum yağarken Yeliz Yeşilmen de kayıtsız kalamadı.

1997 İstanbul doğumlu Öykü Baştaş dünyaca ünlü model olarak tanınıyor. Üçüz kardeşlerden biri olan Öykü Baştaş iç mimarlık bölümü öğrencisidir.

ÖYKÜ BAŞTAŞ

2015 yılında Amerika merkezli bir ajansın kendisini keşfetmesiyle modelliğe başlayan Baştaş, New York, Milano ve Paris gibi şehirlerde defileye çıkmıştır.

GELİNLİĞİ OLAY OLDU

26 yaşındaki ünlü model Öykü Baştaş ile tasarımcı Frukan Temir sade bir törenle evlendi.

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Düğünde kendine has tarzlarıyla dikkat çeken çift kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Yeliz Yeşilmen'den gelinliğe, "Mutluluklar ama göğüs pedi Gucci kızına olmuş mu bu ne hal" şeklinde yorum gelirken çift için ise "Bilo ile gülo" şeklinde yorum yaptı.

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İşte çifte gelen yorumlardan bazıları;

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