Ünlü müzisyen Trini Lopez koronavirüsten hayatını kaybetti

Korona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, ünlü müzisyen Trini Lopez de hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerden biri oldu.

Meksika asıllı ABD’li müzisyen Lopez, 1937 yılında Dallas’ta dünyaya geldi. 1960’lı yıllara damga vuran isimlerden biri olan Lopez, ‘Lemon Tree’ ve ‘If I Had a Hammer’ parçalarıyla büyük başarı yakalamış ve Hollywood filmlerine kadar uzanmıştı.

Birçok filmde de rol alan Lopez’in ölüm haberini, ünlü müzisyenin belgeselini yayınlamaya hazırlayan P. David Ebersole duyurdu.

Ebersole, Lopez’in California’da tedavi gördüğü hastanede koronavirüsüne bağlı olarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

