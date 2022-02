Ünlü müzisyen Willie Leacox hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü America rock grubunun bateristi Willie Leacox 74 yaşında Kaliforniya, Stockton'da hayatını kaybetti. Ünlü müzisyenin ölüm nedeni ise açıklanmadı.

WILLIE LEACOX KİMDİR?

A Horse With No Name şarkısıyla bütün dünyaca tanınan America grubundan yapılan açıklamada "41 yıllık sevgili baterist kardeşimizin vefatı nedeniyle derinden üzüldük. Willie, America ailesinin ayrılmaz bir parçasıydı ve bu çılgın yolculukta onunla paylaştığımız zamanın kıymetini biliyoruz." denildi.

America grubu ayrıca Ventura Highway ve Sister Golden Hair gibi hitleriyle de dikkat çekmişti.

Grubun diğer üyeleri Gerry Beckley, Dan Peek ve Dewey Bunnell.