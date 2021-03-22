Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Ünlü oyuncu Armie Hammer yeniden sansasyonlarıyla gündeme geldi

Ünlü oyuncu Armie Hammer yeniden sansasyonlarıyla gündeme geldi

Seray Üstün Seray Üstün
22.03.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü oyuncu Armie Hammer, son bir yıldır ardı ardına skandal iddialarıyla adından söz ettiriyordu. Bu iddialar arasında ise birçok kadına attığı cinsel içerikli mesajlar, yamyamlık fantezileri ve rol arkadaşıyla yaşadığı yasak ilişkiye kadar pek çok iddia yerini aldı. İddiaların odağındaki isim Hammer şimdilerde ise tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Ünlü oyuncu Armie Hammer yeniden sansasyonlarıyla gündeme geldi

Call Me By Your Name (Beni Adınla Çağır) filminden sonra büyük bir çıkış yakalayan ABD'li aktör Armie Hammer, 2017'de Los Angeles'ta bir kadına tecavüz etmekle suçlandı. Adı sadece Effie olarak açıklanan 24 yaşındaki kadın; ünlü aktörün kendisine tecavüz ettiğini ve kaçmasına da izin vermediğini anlattı.

Açıklamayı tanınmış kadın hakları avukatı Gloria Allred ile birlikte yapan Effie, Hammer ile 2016'da 20 yaşındayken Facebook üzerinden tanıştığını söyledi. Effie "Ona hemen aşık oldum" derken, ilişki ilerledikçe Hammer'ın kendisi üzerinde manipülasyon taktikleri kullandığını iddia etti.

Effife, "Giddikçe şiddet dolu bir tutum takınırken, ona olan bağlılığımı sınamak için en sonunda sınırlarımı aştı" dedi. Kadın ayrıca, Hammer'ı psikolojik, duygusal ve cinsel şiddet uygulamakla suçlarken, 24 Nisan 2017'de tecavüze uğradığını iddia etti.

Effie "Armie Hammer Los Angeles'ta bana tecavüz etti, kafamı tekrar tekrar duvara vurup, yüzümü yaraladı. Bu arada kaçmaya çalıştım ama bana izin vermedi. Beni öldüreceğini düşündüm. Sonra bana ne olduğuna aldırmadan çekip, gitti. Tamamen şoke olmuştum ve sevdiğim birinin bana bunu yaptığına inanamıyordum" dedi. Effie iddia ettiği tecavüz olayının ardından, intiharı düşünmeye başladığını ve daha önce konuşmadığı için büyük bir suçluluk duyduğunu belirtti.

İDDİALARI REDDETTİ

Hammer'ın avukatı Andrew Brettler BBC'ye yolladığı yazılı açıklamada, iddiaları reddetti. Brettler, aktörün söz konusu kadınla ilişkisinin tamamen rızaya dayalı olduğunu savundu. Avukat ayrıca BBC'ye, şikayetçi kadın tarafından gönderildiği iddia edilen ve aşırı cinsel davranışlar öneren telefon mesajlarının ekran görüntülerini yolladı.

Viola Davis First Lady dizisinde Michelle Obama’yı canlandırmaya hazırlanıyorViola Davis First Lady dizisinde Michelle Obama’yı canlandırmaya hazırlanıyor

ESKİ SEVGİLİSİ DE ŞİDDETE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Armie Hammer, kısa bir ilişki yaşarığı Paige Lorenze tarafından da şiddet uygulamakla suçlanmıştı. İlişkileri sırasında Hammer’ın Lorenze'nin annesiyle de tanıştığı konuşulmuştu. Pagie Lorenzo daha sonra bir dergiye verdiği röportajda Hammer ile ilişkisi sırasında, aktörün kendisine doktora gidip kaburgasını aldırmasını çünkü onları yemek istediğini söylediğini iddia etti.

Jason Statham, Antalya’daki çekimlerden paylaştıJason Statham, Antalya’daki çekimlerden paylaştı

PROJEDEN AYRILMAK ZORUNDA KALDI

Hammer Ocak ayında, internette kendisine yöneltilen "kirli ve gayrımeşru" saldırılar nedeniyle Jennifer Lopez ile birlikte rol alacağı Shotgun Wedding adlı yeni film projesinden ayrılmıştı. Hammer, The Offer adlı diziyi de terk etti. Hammer ve TV sunucusu eşi Elizabeth Chambers, Temmuz 2020'de boşandıklarını duyurmuştu. Chambers, geçen ay yayımladığı açıklamada "her tür saldırı ve taciz kurbanını" desteklediğini belirtmişti.

The Walking Dead setinde ölen dublörün ailesine ödenecek olan tazminat kararı iptal edildiThe Walking Dead setinde ölen dublörün ailesine ödenecek olan tazminat kararı iptal edildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar
Hasip İle Nasip filmi her izlendiğinde güldürüyorHasip İle Nasip filmi her izlendiğinde güldürüyor
Acemiler Rus mafyasıyla karşılaşınca... Stajyer Mafya!Acemiler Rus mafyasıyla karşılaşınca... Stajyer Mafya!
Anahtar Kelimeler:
tecavüz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Bir kişiye dokununca elektrik çarpması neden olur?

Bir kişiye dokununca elektrik çarpması neden olur?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Onu bu hale öz babası getirdi! Kurban değil savaşçı olmayı seçti

Onu bu hale öz babası getirdi! Kurban değil savaşçı olmayı seçti

Güzellik algısını yıktı! Sosyal medyanın ilham kaynağı oldu

Güzellik algısını yıktı! Sosyal medyanın ilham kaynağı oldu

Arka bahçesinde nükleer reaktör üretti! Bütün mahalleyi etkiledi

Arka bahçesinde nükleer reaktör üretti! Bütün mahalleyi etkiledi

Diğer Haberler

Mandıra Filozofu filmi nerede çekildi? İşte Mandıra Filozofu oyuncuları...

İşte Mandıra Filozofu filminin oyuncuları...

Zehir Hafiye filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Zehir Hafiye filminin oyuncuları

İşte Zehir Hafiye filminin oyuncuları

Hasip İle Nasip filmi ne zaman çekildi? Hasip İle Nasip nerede çekildi?

Hasip İle Nasip filmi her izlendiğinde güldürüyor

The Walking Dead setinde ölen dublörün ailesine ödenecek olan tazminat kararı iptal edildi

The Walking Dead setinde ölen dublörün ailesine şok karar!

Jason Statham, Antalya’daki çekimlerden paylaştı

Jason Statham’dan özel Türkiye pozları! O şehre hayran oldu

Viola Davis First Lady dizisinde Michelle Obama’yı canlandırmaya hazırlanıyor

First Lady olmaya hazırlanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.