Ünlü oyuncu Armie Hammer yeniden sansasyonlarıyla gündeme geldi

Call Me By Your Name (Beni Adınla Çağır) filminden sonra büyük bir çıkış yakalayan ABD'li aktör Armie Hammer, 2017'de Los Angeles'ta bir kadına tecavüz etmekle suçlandı. Adı sadece Effie olarak açıklanan 24 yaşındaki kadın; ünlü aktörün kendisine tecavüz ettiğini ve kaçmasına da izin vermediğini anlattı.
Açıklamayı tanınmış kadın hakları avukatı Gloria Allred ile birlikte yapan Effie, Hammer ile 2016'da 20 yaşındayken Facebook üzerinden tanıştığını söyledi. Effie "Ona hemen aşık oldum" derken, ilişki ilerledikçe Hammer'ın kendisi üzerinde manipülasyon taktikleri kullandığını iddia etti.
Effife, "Giddikçe şiddet dolu bir tutum takınırken, ona olan bağlılığımı sınamak için en sonunda sınırlarımı aştı" dedi. Kadın ayrıca, Hammer'ı psikolojik, duygusal ve cinsel şiddet uygulamakla suçlarken, 24 Nisan 2017'de tecavüze uğradığını iddia etti.
Effie "Armie Hammer Los Angeles'ta bana tecavüz etti, kafamı tekrar tekrar duvara vurup, yüzümü yaraladı. Bu arada kaçmaya çalıştım ama bana izin vermedi. Beni öldüreceğini düşündüm. Sonra bana ne olduğuna aldırmadan çekip, gitti. Tamamen şoke olmuştum ve sevdiğim birinin bana bunu yaptığına inanamıyordum" dedi. Effie iddia ettiği tecavüz olayının ardından, intiharı düşünmeye başladığını ve daha önce konuşmadığı için büyük bir suçluluk duyduğunu belirtti.
Hammer'ın avukatı Andrew Brettler BBC'ye yolladığı yazılı açıklamada, iddiaları reddetti. Brettler, aktörün söz konusu kadınla ilişkisinin tamamen rızaya dayalı olduğunu savundu. Avukat ayrıca BBC'ye, şikayetçi kadın tarafından gönderildiği iddia edilen ve aşırı cinsel davranışlar öneren telefon mesajlarının ekran görüntülerini yolladı.
Armie Hammer, kısa bir ilişki yaşarığı Paige Lorenze tarafından da şiddet uygulamakla suçlanmıştı. İlişkileri sırasında Hammer’ın Lorenze'nin annesiyle de tanıştığı konuşulmuştu. Pagie Lorenzo daha sonra bir dergiye verdiği röportajda Hammer ile ilişkisi sırasında, aktörün kendisine doktora gidip kaburgasını aldırmasını çünkü onları yemek istediğini söylediğini iddia etti.
Hammer Ocak ayında, internette kendisine yöneltilen "kirli ve gayrımeşru" saldırılar nedeniyle Jennifer Lopez ile birlikte rol alacağı Shotgun Wedding adlı yeni film projesinden ayrılmıştı. Hammer, The Offer adlı diziyi de terk etti. Hammer ve TV sunucusu eşi Elizabeth Chambers, Temmuz 2020'de boşandıklarını duyurmuştu. Chambers, geçen ay yayımladığı açıklamada "her tür saldırı ve taciz kurbanını" desteklediğini belirtmişti.
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