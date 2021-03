Ünlü oyuncu Armie Hammer yeniden sansasyonlarıyla gündeme geldi

Call Me By Your Name (Beni Adınla Çağır) filminden sonra büyük bir çıkış yakalayan ABD'li aktör Armie Hammer, 2017'de Los Angeles'ta bir kadına tecavüz etmekle suçlandı. Adı sadece Effie olarak açıklanan 24 yaşındaki kadın; ünlü aktörün kendisine tecavüz ettiğini ve kaçmasına da izin vermediğini anlattı.

Açıklamayı tanınmış kadın hakları avukatı Gloria Allred ile birlikte yapan Effie, Hammer ile 2016'da 20 yaşındayken Facebook üzerinden tanıştığını söyledi. Effie "Ona hemen aşık oldum" derken, ilişki ilerledikçe Hammer'ın kendisi üzerinde manipülasyon taktikleri kullandığını iddia etti.

Effife, "Giddikçe şiddet dolu bir tutum takınırken, ona olan bağlılığımı sınamak için en sonunda sınırlarımı aştı" dedi. Kadın ayrıca, Hammer'ı psikolojik, duygusal ve cinsel şiddet uygulamakla suçlarken, 24 Nisan 2017'de tecavüze uğradığını iddia etti.

Effie "Armie Hammer Los Angeles'ta bana tecavüz etti, kafamı tekrar tekrar duvara vurup, yüzümü yaraladı. Bu arada kaçmaya çalıştım ama bana izin vermedi. Beni öldüreceğini düşündüm. Sonra bana ne olduğuna aldırmadan çekip, gitti. Tamamen şoke olmuştum ve sevdiğim birinin bana bunu yaptığına inanamıyordum" dedi. Effie iddia ettiği tecavüz olayının ardından, intiharı düşünmeye başladığını ve daha önce konuşmadığı için büyük bir suçluluk duyduğunu belirtti.