Viola Davis First Lady dizisinde Michelle Obama’yı canlandırmaya hazırlanıyor

Yolu Beyaz Saray’dan geçen başkan eşlerinin hayatlarnı ekrana taşımaya hazırlanan The First Lady dizisinin çekimleri son sürat devam ediyor. First Lady’lerin kişisel ve politik hayatlarını da ele alacak olan dizinin birinci sezonun Eleanor Roosevelt, Betty Ford ve Michelle Obama üzerine odaklanması bekleniyor.

Dizide Michella Obama’yı Viola Davis’in canlandıracağı açıklandı. Aaron Cooley’in yaratıcısı olduğu ve 2021 yılı içerisinde yayınlanması beklenen dizide Barack Obama’yı O-T Fagbenle oynayacak.