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Viola Davis First Lady dizisinde Michelle Obama’yı canlandırmaya hazırlanıyor

Seray Üstün Seray Üstün
18.03.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki başkanlar kadar eşleri de yakından takip edilen figürlerdir. Başkan eşlerinin hayatını konu alan The First Lady dizisinin oyuncu kadrosu belli olmaya başladı. Dizide Michelle Obama'yı Oscar'lı oyuncu Viola Davis canlandıracak.

Viola Davis First Lady dizisinde Michelle Obama’yı canlandırmaya hazırlanıyor

Yolu Beyaz Saray’dan geçen başkan eşlerinin hayatlarnı ekrana taşımaya hazırlanan The First Lady dizisinin çekimleri son sürat devam ediyor. First Lady’lerin kişisel ve politik hayatlarını da ele alacak olan dizinin birinci sezonun Eleanor Roosevelt, Betty Ford ve Michelle Obama üzerine odaklanması bekleniyor.

kapak michelle

Dizide Michella Obama’yı Viola Davis’in canlandıracağı açıklandı. Aaron Cooley’in yaratıcısı olduğu ve 2021 yılı içerisinde yayınlanması beklenen dizide Barack Obama’yı O-T Fagbenle oynayacak.

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