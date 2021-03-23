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Ünlü oyuncu Aydan Şener, Menajerimi Ara dizisiyle ekrana dönüyor!

23.03.2021 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'de pazar akşamları ekrana gelen Menajerimi Ara dizisinin 31. yeni bölümünde büyük bir sürpriz yaşanacak. Türk sinemasının usta ismi Aydan Şener, Menajerimi Ara dizisine konuk oluyor.

Ünlü oyuncu Aydan Şener, Menajerimi Ara dizisiyle ekrana dönüyor!

Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı Menajerimi Ara'nın 28 Mart Pazar ekrana gelecek olan 31. yeni bölümünde Aydan Şener sürprizi yaşanacak.

Menajerimi Ara sezon boyu her bölüm konuk olarak ağırladığı birbirinden farklı isimlere bu hafta Türkiye sinemasının efsanevi isimlerinden birini ekliyor.

'Çalıkuşu' dizisinde canlandırdığı 'Feride' karakteriyle özdeşleşen; kariyerine sığdırdığı 'Küçük Ağa', 'Samanyolu' gibi projeler başta olmak üzere birçok dizi, film ve tiyatro oyununun yanı sıra güzelliğiyle de izleyenleri büyüleyen usta oyuncu Aydan Şener, uzun bir aradan sonra televizyon ekranına 'Menajerimi Ara' dizisiyle dönüyor. Şener'in izleyici ile buluşacağı bölümde nasıl bir hikayeyle seyirci karşısına çıkacağı ise şimdilik sürprizini koruyor.

Aydan Şener (1)

Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı 'Menajerimi Ara' her pazar akşamı saat 20.00'de Star TV ekranında!

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