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Ünlü oyuncu Canan Ergüder kanseri atlattı! 'Oğlum' dizisiyle ekrana dönüyor

09.02.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser hastalığı nedeniyle Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'dan ayrılmak zorunda kalan Canan Ergüder, sağlığına kavuştu. Kanseri, eşi Kenan Ece ve oğlu sayesinde atlattığını anlatan Canan Ergüder, Oğlum dizisiyle dönüyor.

Ünlü oyuncu Canan Ergüder kanseri atlattı! 'Oğlum' dizisiyle ekrana dönüyor

Başarılı oyuncu Canan Ergüder, geçtiğimiz yıl nisan ayında meme kanserine yakalandığını duyurarak sevenlerini üzmüştü. Ünlü oyuncudan iyi haber geldi. Kanseri atlatan Canan Ergüder, kadrosunda Songül Öden, Kubilay aka, Nihal Yalçın gibi isimlerin yer aldığı 'Oğlum' dizisiyle izleyicinin karşısına çıkacak.

Ünlü oyuncu Canan Ergüder kanseri atlattı! 'Oğlum' dizisiyle ekrana dönüyor

Başrollerini Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Barış Falay ve Fatih Artman'ın paylaştığı Menajerimi Ara dizisinden ayrılarak, kanser tedavisi için hastaneye yatan Canan Ergüder, geçtiğimiz haftalarda kanseri yendiğini duyurmuştu. Ünlü oyuncu, 9 Şubat akşamı SHOW TV ekranlarında yayınlanacak olan Oğlum dizisiyle ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek.

Ünlü oyuncu Canan Ergüder kanseri atlattı! 'Oğlum' dizisiyle ekrana dönüyor

''AKLIMA İLK ÖLÜM GELDİ''

Canan Ergüder, bir dergiye verdiği röportajda kansere yakalandığında ölmekten çok korktuğunu anlatmıştı. Ameliyata kadar çalışmaya devam eden Ergüder, ''İlk önce çocuğumu düşündüm. Çok küçük ne yapacağım diye düşündüm. Ben daha yaşamak istiyorum. Benim aklıma ilk ölüm geldi. Onunla yüzleşmek kolay olmuyor. Çocuğumun beni hatırlamasını istiyorum. 17 sene daha yaşarsam iyidir. Çocuk 20'yi bulursa iyidir. Daha yapmak istediğim şeyler var, güzel şeyler yapıyordum gibi şeyler aklıma geldi." ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyuncu Canan Ergüder kanseri atlattı! 'Oğlum' dizisiyle ekrana dönüyor

SİGARAYI BIRAKTI

Hayatında yepyeni bir dönem başladığını anlatan Canan Ergüder, sigarayı bıraktığını ve aralıklı oruç yoluyla daha sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini belirtti.

Ünlü oyuncu Canan Ergüder kanseri atlattı! 'Oğlum' dizisiyle ekrana dönüyor

SETLERE GERİ DÖNDÜ

Canan Ergüder, şimdilerde kadrosunda Songül Öden, Kubilay Aka, Nihal Yalçın, Feyyaz Duman, Canan Ergüder, Serhat Teoman, Emir Kaan Özkan, Ali Seçkiner Alıcı ve Metehan Parıltı gibi isimlerin yer aldığı Oğlum dizisiyle, meslek hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

Ünlü oyuncu Canan Ergüder kanseri atlattı! 'Oğlum' dizisiyle ekrana dönüyor

Ay Yapım imzalı dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta, senaristliğini ise Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz üstleniyor.

Ünlü oyuncu Canan Ergüder kanseri atlattı! 'Oğlum' dizisiyle ekrana dönüyor


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Canan Ergüder
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