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  4. Ünlü oyuncu Halil Ergün’ün kaza yaptı! Ayağı gaz pedalına sıkışınca ölümden döndü

Ünlü oyuncu Halil Ergün’ün kaza yaptı! Ayağı gaz pedalına sıkışınca ölümden döndü

13.01.2024 11:48 | Son Güncelleme:
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Usta oyuncu Halil Ergün, Şişli’de aracıyla seyir halindeyken ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybederek yan şeritteki bir araca çarptı. Ünlü oyuncunun aracı kaldırıma çıktı.

Kaza Şişli Halaskargazi Caddesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde evinden çıkan ünlü oyuncu Halil Ergün, aracıyla ilerlemeye başladı. O esnada ünlü oyuncu, ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yan şeritteki araca çarpan Ergün, daha sonra ise aracıyla kaldırıma çıktı.

Kazanın ardından ünlü oyuncu da çevredekiler de ölümden dönerken, şans eseri kimse yaralanmadı.

Kazanın şokuyla aracından inen Ergün, çevresindekilere uzun süre kazanın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Kazanın ardından gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

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