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Ünlü oyuncu Jessica Walter hayatını kaybetti

26.03.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Jessica Walter 80 yaşında yaşamını yitirdi. Kızı Brooke Bowman, Walter'ın New York'taki evinde uykusunda öldüğünü doğruladı.

Ünlü oyuncu Jessica Walter hayatını kaybetti

ABD’de sinema ve televizyon dünyası yasta… Emmy ödüllü ünlü oyuncu Jessica Walter 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Walter’ın 24 Mart’ta New York’taki evinde uykusundayken yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Walter’ın kızı Brooke Bowman, annesinin ölümünü doğrularken, “Hüzün dolu kalbimle değerli annem Jessica’nın hayatını kaybettiğini doğruluyorum. 60 yılı aşkın kariyerinde, ekran önü ve arkasında hikayeler anlatmak onun en büyük zevkiydi. Onun mirası geride bıraktığı işlerde yaşayacak. Pek çok insan onu neşe dolu biri olarak hatırlayacak” dedi.
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160’TAN FAZLA YAPIMDA ROL

1975’te Amy Prentiss dizisindeki rolüyle Emmy ödülü kazanan Walter, kariyeri boyunca 160’ı aşkın yapımda rol aldı. Sinemada da pek çok filmde boy gösteren Walter, Clint Eastwood’un 1971 yapımı Play Misty For Me filmiyle büyük çıkış yakalamıştı.

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