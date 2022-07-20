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Ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu sessiz sakin evlendi!

20.07.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun zamandır Ceyhun Ergün ile aşk yaşayan güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, önceki gün katıldığı bir davette özel hayatı hakkında konuştu. Pandemi öncesi evlilik teklifi aldığını söyleyen oyuncu, "Geçtiğimiz aylarda Almanya'da sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bir düğünde evlendik" dedi.

Ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu sessiz sakin evlendi!

Uyanış: Büyük Selçuklu, Kiralık Aşk, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kızım gibi sevilen dizilerden tanıdığımız Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz gün katıldığı davette evlendiğini itiraf etti.

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"ALMANYA'DA EVLENDİK"

Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, önceki gün bir lansmana katıldı. Uzun süredir Ceyhun Ergün ile aşk yaşayan oyuncu, "Pandemi öncesi İtalya'da evlilik teklifi almıştım.

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Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bir düğünde evlendik. Müsait bir zamanda Türkiye'de de kutlama yapacağız. Ama acelemiz yok" diyerek sevenlerini şaşırttı. Özel hayatını gizli yaşamayı tercih eden 32 yaşındaki güzel oyuncu, nikahına ait herhangi bir fotoğraf da paylaşmadı.

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Leyla Lydia Tuğutlu
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