MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü oyuncu Tania Mendoza'ya suikast! Oğlunu beklerken öldürüldü

Ünlü oyuncu Tania Mendoza'ya suikast! Oğlunu beklerken öldürüldü

18.12.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 yaşındaki oğlunu almak için futbol akademisine giden oyuncu Tania Mendoza, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Tania Mendoza'ya suikast! Oğlunu beklerken öldürüldü

Dünyanın en tehlikeli ülkeleri listesinde başı çeken Meksika'da, korkunç bir olay yaşandı. Morelos eyaletindeki Cuernavaca şehrinde yaşayan 42 yaşındaki Mendoza, bir futbol akademisinin kapısında oğlunu beklerken kurşunların hedef oldu.

unlu-oyuncuya-suikast-oglunu-beklerken-olduru-2-14605990_o

La Mera Reyna del Surfilmiyle tanınan aktris, 11 yaşındaki oğlunu beklerken yanına aniden bir motosiklet yaklaştı ve saniyeler içinde arka arkaya silah sesleri duyuldu.

unlu-oyuncuya-suikast-oglunu-beklerken-olduru-3-14605990_o

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yerel medya, spor tesisinin önünde çocuklarını bekleyen diğer ailelerin de olduğunu ve birçok kurşun isabet eden Tania Mendoza'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini yazdı.
unlu-oyuncuya-suikast-oglunu-beklerken-olduru-5-14605990_o

Saldırganlar olay yerinden motosikletleriyle hızla uzaklaştı, polis operasyon başlatırken şimdiye kadar gözaltına alınan kimse yok. Meksika Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin detay vermedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖdül gecesinde göz kamaştırdı!Ödül gecesinde göz kamaştırdı!
PARTNERAşk bitti! Sessiz sedasız ayrıldılarAşk bitti! Sessiz sedasız ayrıldılar
O asla durmuyor! Arkasını görenler şaşkına döndüO asla durmuyor! Arkasını görenler şaşkına döndü
Anahtar Kelimeler:
Meksika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan talimatı verdi! Emekliye yeni zam kapıda

Erdoğan talimatı verdi! Emekliye yeni zam kapıda

Bugün için uyarı geldi! O iller hariç her yerde...

Bugün için uyarı geldi! O iller hariç her yerde...

Gece yarısı siyahlar içinde paylaştı! Fit hali dikkat çekti

Gece yarısı siyahlar içinde paylaştı! Fit hali dikkat çekti

"Niye ışıkları kapattınız" dedi, bir daha gözünü açamadı

"Niye ışıkları kapattınız" dedi, bir daha gözünü açamadı

Vatandaştan İmamoğlu'na PKK sorusu: Ben Reis sevdalısı bir kişiyim...

Vatandaştan İmamoğlu'na PKK sorusu: Ben Reis sevdalısı bir kişiyim...

Sünnetimde Seda Sayan sahneye çıktı

Sünnetimde Seda Sayan sahneye çıktı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Bahar Candan'dan canlı yayında itiraf! "İş dünyasından ünlü bir kadınla aşk yaşadım"

Bahar Candan'dan canlı yayında itiraf! "İş dünyasından ünlü bir kadınla aşk yaşadım"

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Ayhan Sicimoğlu paylaştı! Moda'da pantolonunu indirip karısının üzerine işedi

Ayhan Sicimoğlu paylaştı! Moda'da pantolonunu indirip karısının üzerine işedi

İbrahim Tatlıses'ten veda paylaşımı

İbrahim Tatlıses'ten veda paylaşımı

Yeni imajı olay oldu! ''Başka biri sandım''

Yeni imajı olay oldu! ''Başka biri sandım''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.