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Ünlü radyo sunucusu Jess Davies'ten taciz itirafı! "10 yıldır maruz kalıyorum"

14.12.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü BBC sunucusu ve sosyal medya fenomeni Jess Davies, Instagram üzerinden müstehcen görüntülerle taciz edildiğini söyleyerek yaşadıklarına isyan etti. Yaklaşık 10 yıldır siber tacize maruz kaldığını söyleyen 151 bin takipçisi bulunan podcast yayıncısı, sokakta yaşanması durumunda ciddi cezaların devreye gireceği tacizlerin, sanal ortamda da karşılıksız kalmaması gerektiğini söyledi. Davies, çevrim dışı olarak yasa dışı olanın, çevrim içi olarak da yasa dışı olması gerektiğinin altını çizdi.

Ünlü radyo sunucusu Jess Davies'ten taciz itirafı! "10 yıldır maruz kalıyorum"

Sosyal medya fenomeni Jess Davies, siber taciz ve teşhirciliğin normalleştirilmesinden korktuğunu söyledi. Son 10 yıldır Instagram üzerinden müstehcen görüntülerle taciz edildiğini söyleyen Davies, fotoğrafları aldığında kendisini kirli hissettiğini açıkladı. Sosyal medyanın da sokaktan farkı olmaması gerektiğini söyleyen BBC radyo sunucusu, seks eylemi içeren görüntüler ve yakından çekilmiş müstehcen kareler aldığını açıkladı. Hemen hemen her ay siber tacize uğradığını açıklayan Davies, aldığı görüntülerin kendisini uyuşturduğunu söyledi.

"SOKAKTAKİ TEŞHİRCİLİK SUÇ KABUL EDİLİYOR, SANAL TACİZ NEDEN KABUL EDİLMİYOR?"

Neden kendisinin bu tarz tacizlere maruz kaldığını sürekli sorguladığını açıklayan ünlü fenomen, "Eğer sokakta binlerce erkek, sokakta teşhircilik yapsa bu suç kabul edilirdi. Ancak sanal taciz söz konusu olduğunda hiçbir karşılığı olmuyor ve yapılan normal karşılanıyor. Sanal taciz neden kabul edilmiyor?" diyerek bu konuda adım atılması gerektiğini söyledi.

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HÜKÜMETE SESLENDİ

İngiltere'de internet güvenliği konusunda yeni yasalar devreye sokulması çağrısında bulunan Davies, hükümete seslenerek, siber teşhirciliğin suç haline getirilmesi isteğinde bulundu. Alınan kararlarla sosyal medya şirketlerinin çevrimiçi istismarı ortadan kaldırmaya zorlanabileceğini anlattı.

SANAL TEŞHİRCİLİK YASA TASARISINDA YOK

Konu ile ilgili çalışma yürüten bir grup milletvekilinden oluşan komite ise, alınacak kararlarla sosyal medya firmaları için daha katı düzenlemeler getirmeyi amaçlıyor. "Çevrimiçi Güvenlik Yasası" taslağının bu hafta yayınlanması bekleniyor. İçeriğinde siber teşhirciliğin yer almadığı biliniyor. Ancak değişikliğin desteklenmesi durumunda yasaya dahil edilmesinin kabul edileceği düşünülüyor.

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İNGİLİZ BAŞBAKANI DA DESTEKLİYOR

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da siber istismar olaylarının suç olması gerektiğini açıkladı. Tasarıda yer alan konularınsa çocuk istismarı görüntüleri, terör materyalleri, nefret suçları gibi konuları kapsadığı biliniyor. Bakanlar, getirilecek yeni yasa ile, çocukları zararlı materyallerden, yetişkinleri ise yasal ama zararlı içerikten korumasını amaçlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya taciz
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