Ünlü rapçi Post Malone, birçok kez UFO gördüğünü iddia etti

Post Malone, katıldığı bir podcast yayınında UFO’larla yaşadığı ilginç hikayelerini paylaştı. 25 yaşındaki Malone, Joe Rogan Experience adlı podcast yayınında hayatı boyunca uzaylılarla birçok kez yakın temasa maruz kaldığını iddia etti.

Ünlü rapçi, “Muhtemelen 16 yaşındaydım. Kuzenimle pencereden dıları bakıyordum, oorada öylece duran bir ışık belirdi ve sonra gitti. Bunu açıklayamazsınız” dedi. Malone, yakın zamanda Utah ve California’da da bu tür temaslara şahit olduğunu öne sürdü.

Gözlerinin önünde şekil değiştiren görüntüyü de tarif eden Malone, “Size kaç kere gördüğümü sayamam çünkü Tarzana’da yaşıyordum. Bir balkon vardı ve biraz klişe gibi gelebilir ama klasik bir güç alanı gibi görünüyordu. Daire şeklinde bir kubbe gibiydi” dedi.

Post Malone, en çok White Iversion, Congratulations ve Circles adlı şarkılarla tanınıyor.



