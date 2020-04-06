Ünlü şarkıcı Duffy kaçırılıp tecavüze uğradığını söyledi

Grammy ödüllü şarkıcı Duffy, kaçırıldığını ve dört hafta boyunca tecavüze uğradığını daha önce söylemişti. 35 yaşındaki Galli şarkıcı, kendi web sitesinden yaptığı açıklamada, tecavüz olayının detaylarını anlattı. Ülkesi dışında bir yere kaçırılıp tecavüze uğradığını söyledi.

"BANA UYUŞTURUCU VERİLDİ"

Şarkıcı, hikayesini, benzer olayları yaşayan başkalarına yardım etme amacıyla anlattığını belirterek şunları yazdı: "Doğum günümdü, bir restoranda uyuşturucu verildi ve sonra dört hafta boyunca uyuşturuldum ve yabancı bir ülkeye götürüldüm. Uçağa nasıl bindiğimizi ve sonra bir araçla nasıl seyahat ettiğimizi hatırlayamıyorum. Bir otel odasına götürüldüm, fail döndü ve bana tecavüz etti. Acıyı hatırlıyorum ve olay olduktan sonra odada bilinçli kalmaya çalışıyordum."

Duffy, "O uyurken komşu şehir veya kasabaya kaçmayı düşündüm, ama param yoktu ve o kişi polisi arayarak beni kayıp kişi olarak ihbar edebilir diye düşünerek korktum" dedi.

Duffy, daha sonra failin, kendi evinde de uyuşturucu vermeye devam etiğini ve dört hafta boyunca tecavüz ettiğini söyledi.