Ünlü şarkıcı Gökçe Kırgız ile Yılmaz Taner evlendi

Snob Magazin'in haberine göre; Ünlü şarkıcı Gökçe Kırgız, meslektaşı Yılmaz Taner ile hayatını birleştirdi.

Gökçe Kırgız, Mustafa Akay imzalı gelinliğiyle göz kamaştırdı. Kırgız ve Taner'i bu mutlu gününde aile üyeleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı. Nikah sonrası konuşan ünlü çift, "Çok mutluyuz" dediler.

Kırgız, geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Ünlü şarkıcı, "Anne olacak mısınız?" sorusuna "Bebek olursa güzel olur" cevabını vererek annelik sinyali vermişti.



