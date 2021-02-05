MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü şarkıcı Gökçe Kırgız ile Yılmaz Taner evlendi

Ünlü şarkıcı Gökçe Kırgız ile Yılmaz Taner evlendi

05.02.2021 16:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ünlü şarkıcı Gökçe Kırgız ile Yılmaz Taner evlendi

Ünlü şarkıcı Gökçe Kırgız, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Yılmaz Taner ile evlendi. Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen nikaha pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetli katıldı.

Snob Magazin'in haberine göre; Ünlü şarkıcı Gökçe Kırgız, meslektaşı Yılmaz Taner ile hayatını birleştirdi.

IMG_1265

Gökçe Kırgız, Mustafa Akay imzalı gelinliğiyle göz kamaştırdı. Kırgız ve Taner'i bu mutlu gününde aile üyeleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı. Nikah sonrası konuşan ünlü çift, "Çok mutluyuz" dediler.

IMG_1264

Kırgız, geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Ünlü şarkıcı, "Anne olacak mısınız?" sorusuna "Bebek olursa güzel olur" cevabını vererek annelik sinyali vermişti.

66be9329-117d-4303-b6e8-cddb0f827e95


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattıSarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattı
Erotik klibiyle gündem oldu! Yok böyle kostümErotik klibiyle gündem oldu! Yok böyle kostüm
Gizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay olduGizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah bir yastıkta kocatsın...
saç rengi çok iğrenç. bu hangisi gerçek gökçe kırgız mı sahtesi mi ?

En Çok Okunan Haberler

7 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

7 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

Görenler hemen ekipleri aradı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yaktı

Görenler hemen ekipleri aradı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yaktı

Hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü

Hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü

İbo'nun müstakbel gelini süper minisiyle olay oldu

İbo'nun müstakbel gelini süper minisiyle olay oldu

Yeni skandal! 'Genital bölgeyle temas etti'

Yeni skandal! 'Genital bölgeyle temas etti'

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu!

Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu!

Son dakika! Hüner Coşkuner hayatını kaybetti!

Son dakika! Hüner Coşkuner hayatını kaybetti!

Cinsellik açıklaması olay oldu! 'İlk gün eve gelen erkek...'

Cinsellik açıklaması olay oldu! 'İlk gün eve gelen erkek...'

Diğer Haberler

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 7 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 7 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Kim Milyoner Olmak İster'de 'omurilik sarımsağı' yanıtıyla olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı

Kim Milyoner Olmak İster'de 'omurilik sarımsağı' yanıtıyla olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı

Buse Varol kızı Eliz'in fotoğraflarını paylaştı: Avuç içi kadar mutluluk

Buse Varol kızı Eliz'in fotoğraflarını paylaştı: Avuç içi kadar mutluluk

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan yeni poz! Aşka geldi

Aşka geldi! Sevgilisiyle pozuna beğeni yağdı

Cemal Can Canseven koronavirüs oldu! 'İlaçlarıma başladım'

Aleyna'dan sonra bir kötü haber de ondan!

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel yazı getirdi

Yazı getirdi! 'Üşümedim ki...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.