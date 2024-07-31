Ünlü şarkıcı Karsu evlendi! 2 gelinlik giydi sosyal medyada yorum yağdı

MYNET-Ülkemizde ve dünyada başarılı performanslarıyla adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı Karsu Dönmez uzun süredir birliktelik yaşadığı Mike Schrama ile evlendi.

İKİ GELİNLİK BİRDEN GİYDİ

Düğününde iki gelinlik birden giyen Karsu Dönmez'in gelinlik tercihleri çok beğenildi.

Ünlü şarkıcı biri kabarık biri düz olan dantel işlemeli gelinlikleriyle kendine hayran bıraktı.

Uzun bir duvak tercih eden Karsu düğününden kareleri sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Ünlü şarkıcıya; 'harika olmuşsun', 'prensesler gibisin', 'iki gelinliği de çok güzel', 'gerçek bir kuğu gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.