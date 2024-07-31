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  4. Ünlü şarkıcı Karsu evlendi! 2 gelinlik giydi sosyal medyada yorum yağdı

Ünlü şarkıcı Karsu evlendi! 2 gelinlik giydi sosyal medyada yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.07.2024 12:16
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Güçlü sesi ve sempatik halleri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Karsu son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi. İki yıl önce sevgilisi Mike Schrama’dan evlilik teklifi alan ünlü şarkıcı evlendi. 2 gelinlik birden giyen Karsu'nun tercihleri çok beğenildi. Ünlü ismin düğününden ilk karelere adeta yorum yağdı.

MYNET-Ülkemizde ve dünyada başarılı performanslarıyla adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı Karsu Dönmez uzun süredir birliktelik yaşadığı Mike Schrama ile evlendi.

İKİ GELİNLİK BİRDEN GİYDİ

Düğününde iki gelinlik birden giyen Karsu Dönmez'in gelinlik tercihleri çok beğenildi.

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Ünlü şarkıcı biri kabarık biri düz olan dantel işlemeli gelinlikleriyle kendine hayran bıraktı.

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Uzun bir duvak tercih eden Karsu düğününden kareleri sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

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Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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YORUM YAĞDI

Ünlü şarkıcıya; 'harika olmuşsun', 'prensesler gibisin', 'iki gelinliği de çok güzel', 'gerçek bir kuğu gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.

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Karsu karsu dönmez
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