Ünlü şarkıcı Leman Sam milyonlar önünde isyan etti! ''Dışkısını ona yedirmek isterdim!''

Fatih Altaylı'nın bu hafta Bire Bir programındaki konuğu, ünlü şarkıcı Leman Sam'dı. Türkiye'yi sarsan Boji olayı hakkında konuşan Sam, Boji'ye iftira atan şahıs için, ''Dışkısını ona yedirmek isterdim'' ifadelerini kullandı.

''LİNÇ EDECEKLER, UMRUMDA DEĞİL''

Duyduğu haberlerden sonra insanlardan uzaklaştığını anlatan 70 yaşındaki ünlü şarkıcı Leman Sam, kendisini hayvanların safında gördüğünü belirterek, Boji'ye atılan akılalmaz tuzak hakkında şunları söyledi:

Ben bu konuda çok umutsuzum. Bu işler yasayla olmaz. Önce vicdan, sonra kültür ve aileler de bu konuda çok önemli. Boji olayına çok takıldım. İyi ki kamera varmış. Burada da söylemek istiyorum. Gerçekten o adamı yakalayıp bir barınağa götürüp elimde bir kaşıkla, çocukların (köpeklerin) dışkılarını yedirmek isterdim. Şimdi ben bunu söyleyince beni linç edecekler, umurumda değil. Bu yine duyulan bir olay. Bunun dışında duyulmayan ne olaylar var. Ben sadece insanlardan biraz vicdan bekliyorum.

Fatih Altaylı ise Boji'ye iftira atan şahıs için ''Ben öyle bir adama dokunmak bile istemem. O herifin eline değdiği için o dışkıya da yazık!'' diyerek tepkisini dile getirdi.

''BEN FEMİNİST DEĞİLİM''

''Ben feminist değilim'' açıklamasıyla da dikkat çeken Leman Sam, olayın cinsiyet değil, insanlık meselesi olduğunu vurgulayarak ''Alnından öpülesi erkekler de var. Aşağıda çocuklar (sokak hayvanları) içsinler diye su koyuyorum, suya çamaşır suyu atan kadın da var. Onun için bir insan vicdanlıysa benim başımla beraber.'' şeklinde konuştu.

''ÖRDEK GİBİ GEZEN KIZLAR VAR''

Son dönemlerde ünlü camiasını saran estetik akımı hakkında da konuşan Sam, ''Artık botoksu kuaförlerde, evlerde falan yapıyorlarmış. Ben yapmadım öyle şeyler ama çok moda galiba. Benim dudaklarım inceyse de inci olsun.'' dedi. Fatih Altaylı ise estetikte aşırı kaçıldığı durumlarda ortaya hoş bir görüntü çıkmadığını belirterek, ''Ördek gibi gezen kızlar var ortalıkta var'' ifadelerini kullandı.



