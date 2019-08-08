Ünlü senarist Umur Bugay son yolculuğuna uğurlandı

Bugay'ın eşi Ayşe ve oğlu Ömer Bugay'ın taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine, ünlü senaristin yakınlarının yanı sıra Erdal Özyağcılar, Ayşe Kökçü, Ali Uyandıran, Zihni Göktay, Rutkay Aziz ve Cihan Tamer gibi oyuncular ile İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur katıldı.

AA muhabirine açıklama yapan Ömer Bugay, hayatının en acı günlerinden birini yaşadığını belirterek, "Öyle bir miras bıraktı ki bizlere, bugün buraya gelen insanlar ismini duyduklarında yüzleri gülüyor. Çok güzel şeyler öğretti bize, bunu hem ailemiz hem de ülkemiz için devam ettirmeye çalışacağız." dedi.

"İYİ BİR TİYATROCU VE YAPIMCIYDI"

Oyuncu Ali Uyandıran da çok üzgün olduğunu anlatarak, Türk sineması ve tiyatrosu için Umur Bugay'ın vefatının çok büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Zihni Göktay ise bir dost, arkadaş, yapımcı ve ağabey kaybettiğini ifade ederek, "İyi bir tiyatrocu, yapımcı ve patrondu. Emekçinin hakkına büyük bir saygısı vardı. İyi bir Atatürkçüydü ve iyi bir demokrattı. Sosyal açıdan halkını çok iyi tanıyordu. Yazdığı her satırda güzellikler vardı. 4 yapımında birden oynama fırsatına eriştim." diye konuştu.