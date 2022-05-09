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Ünlü sunucu Buket Aydın'dan göğüs dekolteli poz! "Bu güzelliğe hayranım"

09.05.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyeri ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri olan Buket Aydın, son dönemlerde Instagram pozlarıyla da dikkat çeken isimlerden biri oldu. Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaştığı pozlarla adeta fenomen haline gelen Buket Aydın'dan göğüs dekolteli paylaşım geldi.

Ünlü sunucu Buket Aydın'dan göğüs dekolteli poz! "Bu güzelliğe hayranım"

Instagram'da 327 bin takipçisi olan Buket Aydın, cesur paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 37 yaşındaki sunucu, paylaştığı son fotoğrafıyla dikkat çekti.

BUKET AYDIN'DAN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ!

Son zamanlarda magazin gündeminde sık sık yer alan Buket Aydın, göğüs dekolteli pozlarına bir yenisini daha ekledi. Aydın'ın pozuna takipçileri, "Bu güzelliğe hayranım" gibi yorum yaptı.

Ünlü sunucu Buket Aydın'dan göğüs dekolteli poz!

"EVLİLİK GÜZEL BİR ŞEY"

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapan Buket Aydın,"İkinci bir evliliği düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Neden düşünmeyeyim doğru kişi ile olursa evlilik güzel bir şey" yanıtını vermişti.

Ünlü sunucu Buket Aydın'dan göğüs dekolteli poz!

Buket Aydın eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesinde aldı. Ece Baykal ile 2013-2020 yılları arasında evli kalan Buket Aydın'ın haber spikeri alanında çok sayıda ödülü bulunuyor.

Ünlü sunucu Buket Aydın'dan göğüs dekolteli poz!


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Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın Instagram
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