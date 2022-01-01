Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'ndan kötü haber!

Instagram hesabından paylaştığı ateşli pozlarıyla dikkatleri üzerine toplayan ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, Covid 19 testinin pozitif çıktığını ''Bir sıçradık iki sıçradık derken ebelendik'' notuyla duyurdu.

Ertan Süzgün'le WhatsApp konuşmalarını paylaşan Hande Sarıoğlu'nun ''Yanmayalım mı Ertan'' mesajı dikkat çekti.

Sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Hande Sarıoğlu, ''2022'ye oryantalsiz gireceğimi düşünmeniz beni üzer'' diyerek, oryantal yaptığı bir videoyu paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'a konuk olan Sarıoğlu, ''12 yıldır bu sektördeyim ama Türkiye beni yaptığım oryantalle tanıdı'' demişti.

Bir dönem Habertürk'te spor spikerliği Hande Sarıoğlu, Instagram hesabından paylaştığı oryantal dansı nedeniyle işine son verildiğini duyurmuştu.



