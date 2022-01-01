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Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'ndan kötü haber!

01.01.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'da sunduğu bahis programıyla gündemden düşmeyen ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, dün akşam saatlerinde yaptırdığı Covid 19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'ndan kötü haber!

Instagram hesabından paylaştığı ateşli pozlarıyla dikkatleri üzerine toplayan ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, Covid 19 testinin pozitif çıktığını ''Bir sıçradık iki sıçradık derken ebelendik'' notuyla duyurdu.

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'ndan kötü haber!

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'ndan kötü haber!

Ertan Süzgün'le WhatsApp konuşmalarını paylaşan Hande Sarıoğlu'nun ''Yanmayalım mı Ertan'' mesajı dikkat çekti.

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'ndan kötü haber!

Sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Hande Sarıoğlu, ''2022'ye oryantalsiz gireceğimi düşünmeniz beni üzer'' diyerek, oryantal yaptığı bir videoyu paylaştı.

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'ndan kötü haber!

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'a konuk olan Sarıoğlu, ''12 yıldır bu sektördeyim ama Türkiye beni yaptığım oryantalle tanıdı'' demişti.

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'ndan kötü haber!

Bir dönem Habertürk'te spor spikerliği Hande Sarıoğlu, Instagram hesabından paylaştığı oryantal dansı nedeniyle işine son verildiğini duyurmuştu.

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'ndan kötü haber!


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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