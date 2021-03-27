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Ünlü yazar Paul Polansky hayatını kaybetti!

27.03.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı aktivist ve yazar Paul Polansky hayatını kaybetti. 79 yaşında Paul Polansky'nin ölümü haberini Roman topluluğu üyesi Argentina Gidzic verdi. Paul Polansky'nin cenazesinin Sırbistan'da toprağa verileceği öğrenildi.

Ünlü yazar Paul Polansky hayatını kaybetti!

1992 yılında Çekya'nın arşivlerinde bulduğu 40 bin sayfayı aşan belgelerle 2. Dünya Savaşı Sırası'nda Lety u Pisku toplama kampında Romanlara yapılan soykırımı ortaya koyan Polanskyi, 1970 yılında tarihçi Ctibor Necas'ın gündeme getirdiği kampın kamuoyunda tartışılmasını sağlamış ve kampın olduğu yerin üzerine domuz çiftliği yapılarak olayın saklanmaya çalıştığını gözler önüne sermişti.

UZUN SÜRE PRAG'DA YAŞADI

52 kitap yazıp 16 şiir koleksiyonu yazan Paul Polansky, Romanlara yapılan soykırımla ilgili araştırmaları nedeniyle uzun süre Prag'da yaşadı.

Paul Polansky, Lety u Pisku'yu gündeme getirmeden önce Çekya'da adeta bu kamptan bahsetmek bir tabu haline gelmişti.

Polansky, 1998'de Holokost'ta Romanların kaderi hakkındaki kitabı Kara Sessizlik ile büyük ses getirmişti.

Kara Sessizlik'in ardından 1 yıl sonra Fırtına adlı kitabıyla Roman olan bir Çekya vatandaşının aile öyküsünü gözler önüne sermiş ve İkinci Dünya Savaşı'nda Romanların çektiği acıları kamuoyuna anlatmıştı.

1999'da Kosova'dan gelen Roman mültecilerle ilgili konularda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne danışmanlık yapan Polansky, Almanya merkezli Tehdit Altındaki Halklar Derneği'nin Kosova ve Sırbistan'daki misyon başkanlığını da yürüttü.

ABD Wisconsin'deki Marquette Üniversitesi'nde gazetecilik ve tarih okuyan Polansky, 2004 yılında özgürlük, eşitlik, ifade özgürlüğü ve azınlık hakları için verdiği mücadele nedeniyel Weimar İnsan Hakları Ödülü'ne layık görülmüştü.

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