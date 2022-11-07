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Ünlü yıldız Müslüman mı oldu? Sosyal medya yıkıldı! Didier Drogba'dan açıklama geldi

07.11.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Galatasaraylı dünya yıldızı Didier Drogba ile ilgili paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Drogba'nın dua ederken çekilen görüntülerinin ardından Müslüman olduğuna dair paylaşımlar yapıldı. Son olarak konuyla ilgili efsane futbolcudan paylaşım geldi.

Ünlü yıldız Müslüman mı oldu? Sosyal medya yıkıldı! Didier Drogba'dan açıklama geldi

Eski Galatasaraylı dünya yıldızı Didier Drogba sosyal medyanın gündemine oturdu. Drogba'nın dua ederken çekilen görüntülerinin ardından Müslüman olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

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Drogba, konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Drogba şu ifadeleri kullandı:

"Bu hikaye viral oluyor ama ben din değiştirmedim. Bu sadece benim köyümde ziyaret ettiğim Müslüman kardeşlerime saygı duruşumdu. Bir birliktelik anı.
Herkese kucak dolusu sevgiler ve selamlar."


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