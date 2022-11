Ünlü yıldız Müslüman mı oldu? Sosyal medya yıkıldı! Didier Drogba'dan açıklama geldi

Eski Galatasaraylı dünya yıldızı Didier Drogba sosyal medyanın gündemine oturdu. Drogba'nın dua ederken çekilen görüntülerinin ardından Müslüman olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

Drogba, konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Drogba şu ifadeleri kullandı:

"Bu hikaye viral oluyor ama ben din değiştirmedim. Bu sadece benim köyümde ziyaret ettiğim Müslüman kardeşlerime saygı duruşumdu. Bir birliktelik anı.

Herkese kucak dolusu sevgiler ve selamlar."

This story is going viral ???? but I haven’t changed religion.

This was just me paying respect to my Muslim brothers i was visiting in my village. A moment of togetherness.

Much love and blessings to all ????????