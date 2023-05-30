Ünlü yönetmen Martin Scorsese Papa Francis ile görüştü! Hz. İsa’yı anlatan film geliyor

Sinema dünyasının ikonik yönetmenleri arasında gösterilen Martin Scorsese, 76. Cannes Film Festivali’nde son filmi “Killers of the Flower Moon”un prömiyerini yapmıştı. Son filminin gösteriminin sonrasında İtalya’ya giden Martin Scorsese, Papa Francis ile görüştü. Görüşmenin ardından ünlü yönetmen Hz. İsa hakkında filminin ilk ipuçlarını verdi.

“ÇEKMEYE BAŞLAMAK ÜZEREYİM”

Variety'nin haberine göre Cumartesi günü Vatikan'da düzenlenen bir konferansa katılan ünlü yönetmen Papa Francis ile de konuştu. Papa Francis’in sanatçılara yaptığı çağrıya kulak verdiğini ifade eden Scorsese, “Papa'nın sanatçılara yaptığı çağrıya, bildiğim tek yolla yanıt verdim. Hz. İsa hakkında bir film hayal ederek ve bir bir senaryo yazarak... Çekmeye başlamak üzereyim” dedi.