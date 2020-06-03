Ünlü Youtuber otizmli çocuğunu Çinli bir aileye evlatlık verdi!

Huxley ile ilgili bu duyuru sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. Stauffer'ın bu kararında iyi niyet olmadığını savunanlar, bir çocuğun özel hayatını para kazandıran bir platform üzerinden paylaşmanın etik olmadığını söyledi. Myka Stauffer, Huxley'i evlat edinme sürecini Youtube kanalında duyurmuştu. Bu haber üzerine popülaritesi artan Youtuber, artık büyük sponsorluğa sahip bir fenomen haline gelmişti. Ayrıca ünlü fenomen, büyük haber kuruluşlarında uluslararası insan hakları savunucusu olarak kabul edilerek büyük yankı uyandırmıştı.

Stauffer çiftinin yaptığı girişim, çocukların sosyal medya üzerindeki haklarıyla ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi. Fenomen çiftin avukatları Thomas Taneff ve Taylor Sayers şunları söyledi: ''Huxley, sadece koruyucu bir aileye verilmeyecek, onun ihtiyaçlarını karşılayabilen en iyi aile seçilecek. Bu yüzden yüz yüze görüşmeler olacak.''

Çiftin avukatları, Stauffer ailesinin evlat edinme sürecinden itibaren Huxley için en iyi profesyonellerle görüştüğünü, onun başka bir aileye verilmesinin uzmanlar tarafından tavsiye edildiğini belirtti.