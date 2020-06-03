Ünlü Youtuber otizmli çocuğunu Çinli bir aileye evlatlık verdi!

Huxley ile ilgili bu duyuru sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. Stauffer'ın bu kararında iyi niyet olmadığını savunanlar, bir çocuğun özel hayatını para kazandıran bir platform üzerinden paylaşmanın etik olmadığını söyledi. Myka Stauffer, Huxley'i evlat edinme sürecini Youtube kanalında duyurmuştu. Bu haber üzerine popülaritesi artan Youtuber, artık büyük sponsorluğa sahip bir fenomen haline gelmişti. Ayrıca ünlü fenomen, büyük haber kuruluşlarında uluslararası insan hakları savunucusu olarak kabul edilerek büyük yankı uyandırmıştı.
Stauffer çiftinin yaptığı girişim, çocukların sosyal medya üzerindeki haklarıyla ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi. Fenomen çiftin avukatları Thomas Taneff ve Taylor Sayers şunları söyledi: ''Huxley, sadece koruyucu bir aileye verilmeyecek, onun ihtiyaçlarını karşılayabilen en iyi aile seçilecek. Bu yüzden yüz yüze görüşmeler olacak.''
Çiftin avukatları, Stauffer ailesinin evlat edinme sürecinden itibaren Huxley için en iyi profesyonellerle görüştüğünü, onun başka bir aileye verilmesinin uzmanlar tarafından tavsiye edildiğini belirtti.
Ohio'da yaşayan Myka ve eşi James, 2014 yılından itibaren hayatlarını Youtube'da paylaşıyor. Myka'nın kanalında 717.000, Stauffer Life kanalında ise 332.000 abone var. Vlog yapmaya başladıklarında Myka'ın ilk evliliğinden olan bir kızı vardı. Myka Stauffer, sonraki hamilelik ve doğum süreçlerini de Youtube'da paylaşmıştı.
Myka Stauffer, 2016 yılında ''Büyük Duyuru!'' adıyla yayınladığı videoda, Çin'den küçük bir çocuk evlat edinmek istediklerini söylemişti. Evlat edinmeyle ilgili 27 video hazırlayan çift, otistik olan Huxley'in bazı ihtiyaçları için bağış toplamış; Huxley'in fotoğrafını bir puzzle haline getireceğini ve bağış yapan herkesin bu fotoğrafta yer alacağını söylemişti.
Myka, yazdığı makaleler ve çektiği videolar sayesinde medyada adından sıkça bahsettirmeyi başarmış ve şunları söylemişti: ''Huxley, çok özel bir çocuk ve onun yoğun bir fiziksel bakıma ihtiyacı yok. Sadece büyük bir sevgi vermek gerekiyor. Keşke otizm ve evlat edinme travmasıyla ile ilgili bizi yönlendirecek bir kılavuz olsaydı. Zor günler yaşadık ama buna değdi.''
Myka'nın haksız olduğunu savunan geniş topluluk sorularına cevap ararken Stauffer ailesine gelen destek mesajlarından en dikkat çeken ise şu oldu: ''Huxley'e harika bir hayat verdin, her zaman onun kalbinde olacaksın.''
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