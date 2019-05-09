Ünlüler sordu 'Bizi niye kayıt altına almadın Safi?'

Geride bıraktığımız günlerde Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, Ekrem İmamoğlu’na destek için #HerŞeyÇokGüzelOlacak mesajı atan şarkıcıları bir kenara not ettiğini gösterircesine “Kayıt” notuyla Twitter’dan paylaşmıştı. Bu paylaşımda adı bulunan pek çok isim yaptıklarının arkasında olduğunu söyleyerek bu fişlemenin kendileri için onur verici bir durum olduğunu söyledi.

LİSTEDE ADI BULUNMAYANLARDAN TEPKİ GELDİ

Yaşananları daha ilginç kılan gelişme ise Ekrem İmamoğlu’na destek verip de listede adını göremeyen ünlü isimlerden gelen paylaşımlar oldu. Aralarında Bülent Emrah Parlak ve Atilla Taş’ın da bulunduğu ünlü isimler listede adlarının olması gerektiğini söyleyerek Safi’ye listede neden adlarının olmadığını sordu. İşte o paylaşımlar:

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