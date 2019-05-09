MAGAZİN

Ünlüler sordu 'Bizi niye kayıt altına almadın Safi?'

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.05.2019 16:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi'nin Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı atan sanatçılar ile ilgili fişleme anlamına gelen “Kayıt“ mesajına ünlülerden ilginç tepki.

Ünlüler sordu 'Bizi niye kayıt altına almadın Safi?'

Geride bıraktığımız günlerde Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, Ekrem İmamoğlu’na destek için #HerŞeyÇokGüzelOlacak mesajı atan şarkıcıları bir kenara not ettiğini gösterircesine “Kayıt” notuyla Twitter’dan paylaşmıştı. Bu paylaşımda adı bulunan pek çok isim yaptıklarının arkasında olduğunu söyleyerek bu fişlemenin kendileri için onur verici bir durum olduğunu söyledi.

LİSTEDE ADI BULUNMAYANLARDAN TEPKİ GELDİ

Yaşananları daha ilginç kılan gelişme ise Ekrem İmamoğlu’na destek verip de listede adını göremeyen ünlü isimlerden gelen paylaşımlar oldu. Aralarında Bülent Emrah Parlak ve Atilla Taş’ın da bulunduğu ünlü isimler listede adlarının olması gerektiğini söyleyerek Safi’ye listede neden adlarının olmadığını sordu. İşte o paylaşımlar:

[

[

[

[

[

PARTNERSevgilisine taşındı!Sevgilisine taşındı!
'Sinem hamile olursa anlarsınız''Sinem hamile olursa anlarsınız'
Canlı yayında deliye döndü! Sen kimsin ya haddini bilCanlı yayında deliye döndü! Sen kimsin ya haddini bil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi ünlüler kayıt

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

CHP ve İYİ Parti itiraz etmişti! Flaş gelişme

CHP ve İYİ Parti itiraz etmişti! Flaş gelişme

Polislere İstanbul'da oy kullandırılacağı iddiası!

Polislere İstanbul'da oy kullandırılacağı iddiası!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ünlü oyuncu yeni imajıyla büyüledi!

Ünlü oyuncu yeni imajıyla büyüledi!

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
adam değilsiniz diye belki adınız yoktur!!!...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hülya Açıkgöz: Çekemeyenler hainlik peşindeydi!

Hülya Açıkgöz: Çekemeyenler hainlik peşindeydi!

Kenan İmirzalıoğlu: Sinem hamile olursa anlarsınız

'Sinem hamile olursa anlarsınız'

Kemal Doğulu Tuğçe Ergişi'ye ateş püskürdü!

Canlı yayında deliye döndü! Sen kimsin ya haddini bil

Uçağındaki videosu olay olan Nusret'ten takipçisine bomba teklif

Uçağındaki videosu olay olan Nusret'ten takipçisine bomba teklif

Berrak Tüzünataç'ın dili her karede!

Berrak Tüzünataç'ın dili her karede!

Ebru Şallı: Çocuğumun durumu...

Ebru Şallı: Çocuğumun durumu...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.