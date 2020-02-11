MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Uraz Kaygılaroğlu'nun eski hali sosyal medyada gündem oldu

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski hali sosyal medyada gündem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 11:34 | Son Güncelleme

Sefirin Kızı dizisinde Gediz'e can veren Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu halleri sosyal medyada yeniden gündem oldu. Yakışıklı oyuncu 70 kilo vererek bambaşka biri oldu.

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski hali sosyal medyada gündem oldu

Sefirin Kızı adlı dizide Gediz karakteriyle hayran kitlesini ikiye katlayan Uraz Kaygılaroğlu eski haliyle gündemde... Pis Yedili dizisinde Canburger olarak tanıdınan Uraz Kaygılaroğlu'nun eski halinden eser yok!

İlk kez 2008 yılında Es Es dizisi ile karşımıza çıkan Uraz Kaygılaroğlu, 2011 yılında da Pis Yedili dizisi ile karşımıza çıktı. O dönemlerde çok kilolu olan Uraz Kaygılaroğlu şimdilerde fit vücuduyla dikkat çekiyor.

5a3390a5d3806c25e8297e7b

Sefirin Kızı dizisi sonrasında hayran kitlesini artıran yakışıklı oyuncu 70 kilo vermiş! "Tıbbi bir operasyon falan geçirmedim" diyen Kaygılıoğlu nasıl kilo verdiğini daha önce şöyle anlatmıştı:

"Diyetle kilo verdim. Bir gün kuzenim Meriç ile giyinirken ki kendisi çok zayıftır. Çorabımı çekmek için eğildim. O sırada kuzenim 'Eğil de bir göbeğine bak' dedi. Normalde ayı vb. hayvan benzetmelerine çok maruz kalsam da o laf benim çok ağrıma gitti. Sonra yememeye başladım ve 15-20 kilo verdim.

sefirin-kizi-gediz-in-eski-halini-goren-716765_7701_8_b

Sonra baktım yine kiloluyum. Yine yemeye başladım. Ama annem artık sağlığımdan dolayı çok endişeleniyordu ve bana 'Sen uyurken yatağından garip sesler geliyor. Zayıfla artık, öleceksin' diyordu. Onun ısrarları üzerine bir diyetisyene gittim. Eve geldiğimde annem listeyi gördü ve 'Bu listeyi sana diyetisyen vermiş olamaz burda çok yemek var' diyerek bana inanmadı. Böylece benim diyet sürecim başladı ve 2 sene sürdü."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi? Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi?
PARTNERCennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitti! İşte son haliCennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitti! İşte son hali
Bu halini unutun! Adele artık bambaşka biriBu halini unutun! Adele artık bambaşka biri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uraz kaygılaroğlu, Uraz Kaygılaroğlu eski hali, Uraz Kaygılaroğlu zayıflama,

En Çok Okunan Haberler

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Manisa'da depremler devam edecek mi?

Manisa'da depremler devam edecek mi?

5 askerimizin şehit edilmesi sonrası ABD'den flaş açıklama

5 askerimizin şehit edilmesi sonrası ABD'den flaş açıklama

Çukur'a damga vuran öpüşme sahnesi!

Çukur'a damga vuran öpüşme sahnesi!

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

Yasak Elma'da şoke eden evlilik kararı! Sosyal medyayı salladı

Yasak Elma'da şoke eden evlilik kararı! Sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Chloe Loughnan'ın bölüm başına istediği ücret...

Chloe Loughnan'ın bölüm başına istediği ücret...

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Şampiyon kararını verdi! Ünlü futbolcuyla anlaştı

Şampiyon kararını verdi! Ünlü futbolcuyla anlaştı

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ashley Graham'dan doğum sonrası ilk poz

Ashley Graham'dan doğum sonrası ilk poz

45 kilo veren Adele'in son hali inanılmaz

Bu halini unutun! Adele artık bambaşka biri

Zülfü Livaneli’nin aradığı Murat ilk kez konuştu! 'Hayatım güzel, bu yaştan sonra...'

Zülfü Livaneli mest olmuştu! O ses bulundu

Murat Evgin'in Husky aşkı

Murat Evgin'in Husky aşkı

Joan Smalls Vanity Fair partisine göğüs ucu kapatıcısıyla damga vurdu

Göğüs ucu kapatıcısı tüm dikkatleri üstüne çekti

Engin Altan Düzyatan'dan yeni belgesel: Sen de fark et

Engin Altan Düzyatan'dan yeni proje

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.