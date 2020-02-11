Uraz Kaygılaroğlu'nun eski hali sosyal medyada gündem oldu

Sefirin Kızı adlı dizide Gediz karakteriyle hayran kitlesini ikiye katlayan Uraz Kaygılaroğlu eski haliyle gündemde... Pis Yedili dizisinde Canburger olarak tanıdınan Uraz Kaygılaroğlu'nun eski halinden eser yok!

İlk kez 2008 yılında Es Es dizisi ile karşımıza çıkan Uraz Kaygılaroğlu, 2011 yılında da Pis Yedili dizisi ile karşımıza çıktı. O dönemlerde çok kilolu olan Uraz Kaygılaroğlu şimdilerde fit vücuduyla dikkat çekiyor.

Sefirin Kızı dizisi sonrasında hayran kitlesini artıran yakışıklı oyuncu 70 kilo vermiş! "Tıbbi bir operasyon falan geçirmedim" diyen Kaygılıoğlu nasıl kilo verdiğini daha önce şöyle anlatmıştı:

"Diyetle kilo verdim. Bir gün kuzenim Meriç ile giyinirken ki kendisi çok zayıftır. Çorabımı çekmek için eğildim. O sırada kuzenim 'Eğil de bir göbeğine bak' dedi. Normalde ayı vb. hayvan benzetmelerine çok maruz kalsam da o laf benim çok ağrıma gitti. Sonra yememeye başladım ve 15-20 kilo verdim.

Sonra baktım yine kiloluyum. Yine yemeye başladım. Ama annem artık sağlığımdan dolayı çok endişeleniyordu ve bana 'Sen uyurken yatağından garip sesler geliyor. Zayıfla artık, öleceksin' diyordu. Onun ısrarları üzerine bir diyetisyene gittim. Eve geldiğimde annem listeyi gördü ve 'Bu listeyi sana diyetisyen vermiş olamaz burda çok yemek var' diyerek bana inanmadı. Böylece benim diyet sürecim başladı ve 2 sene sürdü."



