Üreticiler hedeflerini düşürmek zorunda kaldı

DigiTimes raporuna göre , konuya yakın endüstri kaynakları, bu markaların 2021 yılı için akıllı telefon sevkiyat hedeflerini daha da düşürdüğünü ortaya çıkardı. malzemeler ve hatta dünya çapında çeşitli endüstrileri etkileyen küresel çip kıtlığı. Farkında olmayanlar için, yarı iletken kıtlığı şimdiden otomobiller, PC’ler, ev aletleri ve hatta akıllı telefonlar gibi sektörleri etkiledi.

Çip kıtlığı dışında diğer önemli neden, COVID-19’un ikinci dalgasının etkilerinden muzdarip olan Hindistan gibi önemli bölgelerde Coronavirüs’ün yeniden canlanmasını içeriyor . Ülkedeki akıllı telefon pazarı toparlanıyordu ancak yine düşüşte görünüyor.

IDC’de kıdemli bir araştırma müdürü olan Kiranjeet Kaur, “İnsanlar kesinlikle ihtiyaç duymadıkları sürece evlerinin dışına çıkmıyorlar. Çevrimiçi perakendeciler yalnızca temel ihtiyaçlar sağlıyor ve akıllı telefonlar gerekli görülmüyor.”

Asya kıtası özellikle Hindistan; Xiaomi, Oppo, Realme ve diğerleri gibi akıllı telefon markaları için çok önemli bir pazar olmuştur. Bu nedenle, bölgedeki satışların azalması, bu şirketlerin genel satışlarını etkileyecektir. Özellikle Xiaomi, bölgedeki lider akıllı telefon markasıydı ve 2020’de yıllık 41 milyon adetin üzerinde satış yapıyordu.