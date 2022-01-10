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Uri Geller’den korkutan kehanet! Ahit sandığı detayına dikkat çekti, tarihi felaketi anlattı

10.01.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Psişik güçleri olduğunu iddia eden İsrailli şovmen Uri Geller, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kutsal kitaplarda yer alan Ahit Sandığı’na işaret eden Geller, yüzyıllardır insanların bunu aradığını söyledi. Geller, Ahit Sandığı bulunduğunda tarihte daha önce görülmemiş bir depreme neden olacağına iddia etti.

Uri Geller’den korkutan kehanet! Ahit sandığı detayına dikkat çekti, tarihi felaketi anlattı

Televizyon şovlarına katılarak geleceğe dair öngörüleri ve enerjisel çalışmalarını sergileyen Geller, son olarak sosyal medya hesabından herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı. Eski dini kalıntılar hakkında bir vizyon gördüğünü ve 2022 yılı içinde bulunması ihtimalinin olduğunu belirten Geller, tarihsel bir tsunami ve depreme işaret etti. 75 yaşındaki mistik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kutsal kitaplarda yer alan Ahit Sandığı’na vurgu yaparak, “Ahit Sandığı’nın nerede olduğunu biliyorum. Sözlerimin işaret ettiği zamanda onu bulacağım” notunu ekledi. Ahit Sandığı’nın bulunması durumunda yarataak felaketlere dikkat çeken Geller’in paylaşımı tedirginlik yarattı.

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“TARİHTE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ BİR DURUM”

KAPAK MEDYUM

Önümüzdeki yıllarda dünyayı derinden sarsacak bir deprem ve devamında tarihi bir tsunamiye işaret eden Geller, “Dünyayı sarsan bir tsunami, arkeolojik ve teolojik bir deprem olacak. Çok büyük bir yıkımdan söz ediyorum. Önünde hiçbir şey duramayacak ve tarihsel bir gerçeklik yaratacak” sözleriyle paylaşımını sonlandırdı.

Daily Star için konuşan Geller, insanlığın yüzyıllardır Ahit Sandığı’nı aradığını söylerken, “Tarihte daha önce hiç görülmemiş bir etki yaratacak. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Ben uzaktan izleme ile gördüm. Köşelerinde dört altın yüzük var ve varlığını net bir şekilde görebiliyorum” dedi.

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AHİT SANDIĞI

Ahit Sandığı veya Sözleşme Sandığı, Çıkış Kitabı'nda sözü geçen On Emir'in yazılı olduğu iki orijinal taş tableti barındıran, kapaklı ve altın kaplamalı ahşap bir sandıktır. Ahit Sandığı'nın bir zamanlar Kudüs'te Süleyman Mabedi içerisinde bulunduğuna ve içerisinde On Emir Tabletleri'nin yanı sıra çeşitli dini objelerin bulunduğuna inanılıyor.

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