Uri Geller'den olay yaratan kehaneti! Uzaylıların Putin'i durduracağını öne sürdü

Televizyon şovlarına katılarak kaşıkları özel gücüyle büktüğünü ve psişik bazı güçleri olduğunu iddia eden Uri Geller şaşırtıcı düşüncülerini paylaştı. Geller, Rusya lideri Vladimir Putin nükleer bomba fırlatmaya kalkışırsa uzaylıların bu duruma müdahale edeceğini iddia etti.

UZAYLILAR PUTİN'İ DURDURMAK İÇİN İLERİ TEKNOLOJİYİ KULLANACAK

Daily Star'ın haberine göre; Uri Geller, nükleer silahlarını ateşlemeye çalışırsa uzaylıların Vladimir Putin'i durduracağını düşündüğünü dile getirdi. Geller, uzaylıların Rusya liderinin savaş başlıklarını karıştırmak için ileri teknolojiyi kullanacaklarını düşündüğünü de belirtti. 75 yaşındaki şovmen, “Tek bir tuşa basarak San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü'ndeki trafiği durdurabilir ve radar sistemlerini devre dışı bırakabiliriz. Bugün siber ile her şeyi yapabiliriz. Bu durumda dünya dışı varlıkların neler yapabileceğini hayal edebilirsiniz" dedi.

Uri Geller, uzaylıların önümüzdeki beş yıl içinde bizi ziyaret edebileceğini ve barış için geleceklerini düşündüğünü ifade etti. Uzaylıların geldiklerinde nerelere ineceğine yönelik de tahmin de bulundu. Geller, Gizemli Paskalya Adası (Rapa Nui) gibi ikonik bir yere veya piramitlerin arasına ineceklerini tahmin etti ve ekledi:

"Eğer dünya dışı bir uzaylı uygarlığı buraya inecekse, bu bir istila olmayacak. Dostça olacak. Bize düşman olsalardı, uzun zaman önce yok edilmiş olurduk."

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI SÜRÜYOR

24 Şubat'ta başlayan Rusya Ukrayna savaşı ise dördüncü ayında. Savaş, Rusya Devlet başkanı Putin'in emriyle başlamıştı.

