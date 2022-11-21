Ürkütücü dokunaçları bile vardı! Uzaylıya benzeyen deniz yaratığını hiç düşünmeden yedi

Görüntülerde anlatıcı Amy Brise tarafından tanıtılan garip görünümlü yaratık aslında bir deveboynu midyesiydi. Ancak daha çok popüler bir dizi olan Stranger Things'deki korkunç yaratık The Demogorgon'u anımsatıyordu. Buna rağmen Brise, çıkıntılı dokunaçları olan bu yaratığı mideye indirmekten çekinmedi.

ADI 'DEVEBOYNU MİDYESİ'

Sayısız görüntülenme ve yorum alan görüntülerde, Amy, hayvanın hangi kısmının besleyici olduğunu açıkladı ve daha sonra canlının vücudunun o kısmına bastırıldığında ortaya çıkan düzinelerce kolu gösterdi.

Gönderi "Bu bir Demogorgon değil, bir deveboynu midyesi" başlığıyla yayınlandı.

NADİR VE PAHALI BİR TÜR

Deveboynu midye aslında nadir ve çok pahalı bir türdür, ancak yaratığın ürkütücü görüntüsü sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirmeyi başarmış gibi görünüyor.

Öyle ki birçok kullanıcı yorumlar kısımlarında ne kadar ürperdiklerinden ve onu nasıl türlü yaratıklara benzettiklerinden bahsetmiş.