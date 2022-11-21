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  4. Ürkütücü dokunaçları bile vardı! Uzaylıya benzeyen deniz yaratığını hiç düşünmeden yedi

Ürkütücü dokunaçları bile vardı! Uzaylıya benzeyen deniz yaratığını hiç düşünmeden yedi

21.11.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiktok'ta çeşitli balık türlerine ilişkin paylaşımlar yapan The Fish Society hesabı, yakın zamanda yaptığı bir paylaşımla ilgi odağı oldu. Dehşete düşüren gönderide, ekipten bir anlatıcı oldukça garip görünümlü bir deniz yaratığını tanıtıp sonra da onu güzelce hazırlanmış ve servis edilmiş bir halde mideye indiriyordu. Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Ürkütücü dokunaçları bile vardı! Uzaylıya benzeyen deniz yaratığını hiç düşünmeden yedi

Görüntülerde anlatıcı Amy Brise tarafından tanıtılan garip görünümlü yaratık aslında bir deveboynu midyesiydi. Ancak daha çok popüler bir dizi olan Stranger Things'deki korkunç yaratık The Demogorgon'u anımsatıyordu. Buna rağmen Brise, çıkıntılı dokunaçları olan bu yaratığı mideye indirmekten çekinmedi.

ADI 'DEVEBOYNU MİDYESİ'

ELDE

Sayısız görüntülenme ve yorum alan görüntülerde, Amy, hayvanın hangi kısmının besleyici olduğunu açıkladı ve daha sonra canlının vücudunun o kısmına bastırıldığında ortaya çıkan düzinelerce kolu gösterdi.

TENT

Gönderi "Bu bir Demogorgon değil, bir deveboynu midyesi" başlığıyla yayınlandı.

NADİR VE PAHALI BİR TÜR

TÜR

Deveboynu midye aslında nadir ve çok pahalı bir türdür, ancak yaratığın ürkütücü görüntüsü sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirmeyi başarmış gibi görünüyor.

HAM

Öyle ki birçok kullanıcı yorumlar kısımlarında ne kadar ürperdiklerinden ve onu nasıl türlü yaratıklara benzettiklerinden bahsetmiş.

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midye tiktok deniz ürünleri

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