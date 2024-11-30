Ürünler yarı fiyatına inince terliğinin ayağından çıktığını bile fark etmedi! Yaşanan izdihamda vatandaşlar birbirini ezdi: "Ayaklarınıza bakın terliğin biri yok"

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde ev eşyası satan bir mağazası açılışa özel ürünlerin fiyatları yarıya indi. Açılış için sabahın erken saatlerinde dükkanın önüne gelen müşteriler uzun kuyruklar oluşturdu. Kapıların açılmasıyla başlayan alışveriş yarışı izdihama dönüştü.

Bazı vatandaşlar yaşanan izdiham sonrası ezilirken, bazıları da ayağından çıkan terliği bile umursamadı. İlginç anlar kameraya yansıdı.

İzdiham sonrası terlik bulan sunucu ise vatandaşlara seslenerek, "Ayaklarınıza bakın terliğin biri yok. Bu nasıl bir iştir arkadaş? Bu terliğin sahibi bana gelsin danışmadayım" diye seslendi. İzdihamda ciddi

bir yaralanma meydana gelmedi.

"BÖYLESİNİ BİZ DE BEKLEMİYORDUK"

Basın mensuplarına konuşan mağaza çalışanları, “Açılışa özel her şeyi yarı fiyatına indirdik. Sabah saatlerinde kapıda yüzlerce kişi vardı. Kapıların açılmasıyla bir anda içeri daldılar. İzdiham yaşandı. Bu kadarını bizde beklemiyorduk” ifadelerini kullandı.