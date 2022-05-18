Uşak'ta feci kaza! 7 aylık hamile kadın ve annesi hayatını kaybetti...

Kaza, Uşak-Ulubey yolu üzerinde, kırsal Omurca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ulubey'den Uşak yönüne giden Bilal Baki (27) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Ebru Güven'in (24) kullandığı otomobille çarpıştı. Güven yönetimindeki otomobil çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki tarlaya devrildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 7 aylık eşi Elif Baki (22) ile annesi Saadet Coşkun'un (53) hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ebru Güven, Bilal Baki ve aynı araçta bulunan Sezgin Can Coşkun ise ambulanslarla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

(DHA)

