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  4. Uşak'ta korkunç kaza! Tren, hafif ticari araca çarptı: 2 ölü

Uşak'ta korkunç kaza! Tren, hafif ticari araca çarptı: 2 ölü

16.08.2021 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta hemgeçitten karşı yola geçmek isteyen hafif ticari araca tren çarptı. Kontrolsüz hemgeçitte yaşanan kazada araç, 320 metre sürüklendi. Arabada bulunan iki kişi olay yerinde hayata gözlerini yumdu.

Uşak'ta korkunç kaza! Tren, hafif ticari araca çarptı: 2 ölü

Kaza, Uşak Havaalanı yakınlarındaki İkisaray Kavşağı’nda meydana geldi. İddialara göre İsmet Özçelik, kontrolündeki hafif ticari araçla hemgeçitten karşı yola geçtiği sırada Hasan Tamer kontrolündeki 34003 sefer sayılı yük treni çarptı. Çarpma sonrasında zorlukla duran tren, aracı 320 metre sürükledi.

EKİPLER GELDİĞİNDE HAYATLARINI KAYBETMİŞLERDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisindeki sürücü İsmet Özçelik ve Serpil Özçelik’in hayatını kaybettiğini belirledi.

ARACA SIKIŞMIŞ HALDE BULUNDULAR

Araca sıkışan şahıslar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Hayatını kaybeden şahıslar, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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ÇOCUKLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olay yerine gelen Özçelik ailesinin çocukları, olay yerinde ağlarken kaç metre sürüklendi demesi yürekleri burktu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Uşak
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