Uşak'taki vahşi cinayette yeni detaylar! İşkence yaptıktan sonra öldürmüşlerdi: İtiraf ettiler

Uşak'ta 15 ay önce işlenen vahşi cinayette yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sivaslı ilçesinde 2 Eylül 2020'de işlenen korkunç cinayetteki sır perdesi aralandı. Yeniasır'dan Murat Şenbaklavacı'nın haberine göre evinde yalnız yaşanan İbrahim Kaynak'ın (76) işkence yapıldıktan ve darp edildikten sonra başından vurularak öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi yakalandı. Belçika'dan gelerek Uşak'a yerleşen yaşlı adamın evinde bulundurduğu yüklü miktarda para ve altınları için öldürüldüğü ortaya çıktı.

27 YIL ÖNCE BELÇİKA'DAN DÖNMÜŞTÜ

Azizler köyünde 15 ay önce cinayete kurban giden İbrahim Kaynak, 27 yıl önce Belçika'dan kesin dönüş yapmıştı. Kaynak, yakınlarına yurt dışında altın biriktirdiğini ve evinde sakladığını söylüyordu. Cinayetin işlendiği gün Kaynak'ın yeğeni jandarmaya verdiği ifadesinde, amcasının her yerde evinde altın ve para olduğunu söyleyerek dikkatleri üzerine çektiğini söyledi. Buradan yola çıkan jandarma ekipleri yaşlı adamın altın ve parası için öldürüldüğü ihtimali üzerinde durarak soruşturmayı bu yönde derinleştirdi.

BOL PARA HARCIYORLARDI

Cinayetle ilgili geniş çaplı araştırma yapan JASAT ekipleri yaşlı adamın öldürüldüğü zaman diliminde en son görüştüğü kişileri yakın takibe aldı. Bunun üzerine ilçede yaşayan Coşkun Sicim (33) Ramazan Sicim (31) kardeşler ile Mehmet Somak'ın (28) eğlence mekanlarında bolca para harcadıklarını ve yakınları tarafından paranın kaynağı sorulduğunda ise tutarsız cevaplar verdiklerini tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine harekete geçen JASAT ekipleri, Coşkun, Ramazan Sicim ve Mehmet Somak'ın evlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Zanlılar çapraz sorguda yaşlı adamı altınların yerini öğrenmek için önce darp ettiklerini ve daha sonra ise başına av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüklerini itiraf ettiler. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 si kardeş 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

