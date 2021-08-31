Usame bin Ladin'e en yakın isimlerden Amin al Hak, 'Afganistan'a döndü'

Al Hak'ı bir aracın ön yolcu koltuğunda gösteren videonun, Pazartesi günü Nangarhar'da çekildiği belirtiliyor.

Videoda al Hak'ın kendisini karşılayan kalabalığı selamlamadığı da görülüyor.

Dr. Amin-ul-Haq, a major al-Qaeda player in Afghanistan, Osama Bin Laden security in charge in Tora Bora, returns to his native Nangarhar province after it fell to the Taliban. Dr. Amin became close to OBL in the 80s when he worked with Abdullah Azzam in Maktaba Akhidmat. pic.twitter.com/IXbZeJ0nZE — BILAL SARWARY (@bsarwary) August 30, 2021

Görüntüyü paylaşan Afgan gazeteci Bilal Sarwary, Amin al Hak'ın 80'li yıllarda bin Ladin ile yakınlaştığını söyledi.

El Kaide yönetim kadrosunda olan Amin al Hak 20 yıl önce, 11 Eylül saldırıları sonrası ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Afganistan'ı işgal etmesinin hemen ardından Tora Bora'dan kaçmıştı.

Bin Ladin'in o dönem saklandığı bölge olan Tora Bora, işgalin ardından bombalanmıştı.

Aralık 2001'de Kabil'in düşmesi sonrası El Kaide, Tora Bora ve Pakistan'ın Veziristan bölgesine çekilmişti.

BM RAPORUNDA TALİBAN- EL KAİDR İLİŞKİSİ

Geçen yıl Katar'ın başkenti Doha'da yapılan ve ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilmeyi kabul ettiği görüşmelerde, Taliban yöneticilerine, uluslararası toplum tarafından tanınmasının yolunun, örgütün kendisini El Kaide'den tamamen soyutlamasından geçtiği belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler'in kısa süre önce yayımlanan bir raporunda, Taliban ve El Kaide arasında yakın aşiret ve evlilik bağları bulunduğu aktarılıyor.

Asya Pacific Foundation'dan Dr. Sajjan Gohel, BBC'ye yaptığı açıklamada, Afganistan'ın Kunar bölgesinde 200-500 arası El Kaide mensubunun bulunduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Gohel, bu sayının artmasınının beklendiğini belirtti.

El Kaide'nin kurucusu Usame Bin Ladin, 2011 yılında Pakistan'ın Abbotabad kentinde ABD özel kuvvetleri tarafından öldürülmüştü.

