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  4. Üsküdar'da yangın! Alevler binaya sıçradı

Üsküdar'da yangın! Alevler binaya sıçradı

26.08.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da doğal gaz kutusunda çıkıp 4 katlı binanın çatısına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Üsküdar'da yangın! Alevler binaya sıçradı

Zeynep Kamil Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın girişinde bulunan doğal gaz kutusunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler, binanın çatısına sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, İGDAŞ, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İGDAŞ ekipleri gazı keserken, itfaiye de yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle binanın çatısı ve apartmanın önünde park halindeki 5 otomobil hasar gördü.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Üsküdar
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