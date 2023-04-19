Üsküdar Meydan'daki 'kaçak kafe' yıkımında korkutan görüntü! Murat Ongun paylaştı: Kim bu silahlı kişi?

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Çevre Şehircilik, İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Üsküdar Kaymakamlığı'nı karşı karşıya getiren Üsküdar Meydanı'ndaki 'yıkım' kararında bugün yeni bir gelişme yaşandı.
Daha önce engellenen yıkım için ekipler sabah saatlerinde meydandaki kafenin önüne geldi. Üsküdar Belediyesi yetkisinde bulunduğu belirtilen kafenin çatısına söküm işlemi için çıkan zabıta ekipleri silahlı bir kişinin müdahalesiyle karşılaştı.
Söz konusu anlara ait görüntüleri İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun sosyal medyadan paylaştı.
Ongun paylaştığı mesajında "Kim bu silahlı kişi? Üsküdar’daki kaçak kafelerde neler oluyor?" ifadelerine yer verdi.