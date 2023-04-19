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  4. Üsküdar Meydan'daki 'kaçak kafe' yıkımında korkutan görüntü! Murat Ongun paylaştı: Kim bu silahlı kişi?

Üsküdar Meydan'daki 'kaçak kafe' yıkımında korkutan görüntü! Murat Ongun paylaştı: Kim bu silahlı kişi?

19.04.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce İBB ile Çevre Şehircilik, İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Üsküdar Kaymakamlığı'nı karşı karşıya getiren Üsküdar'daki yıkım için bugün yeniden harekete geçildi. Meydanda bulunan kafenin yıkımı için gelen zabıta ekiplerine silahlı bir kişinin müdahale ettiği görüldü. Söz konusu görüntüleri paylaşan İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun "Kim bu silahlı kişi?" diye sordu.

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Çevre Şehircilik, İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Üsküdar Kaymakamlığı'nı karşı karşıya getiren Üsküdar Meydanı'ndaki 'yıkım' kararında bugün yeni bir gelişme yaşandı.

SİLAHLA KAFENİN ÇATISINA ÇIKTI

Daha önce engellenen yıkım için ekipler sabah saatlerinde meydandaki kafenin önüne geldi. Üsküdar Belediyesi yetkisinde bulunduğu belirtilen kafenin çatısına söküm işlemi için çıkan zabıta ekipleri silahlı bir kişinin müdahalesiyle karşılaştı.

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MURAT ONGUN PAYLAŞTI

Söz konusu anlara ait görüntüleri İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun sosyal medyadan paylaştı.

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"ÜSKÜDAR'DA NELER OLUYOR?"

Ongun paylaştığı mesajında "Kim bu silahlı kişi? Üsküdar’daki kaçak kafelerde neler oluyor?" ifadelerine yer verdi.

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