Üsküdar Meydan'daki 'kaçak kafe' yıkımında korkutan görüntü! Murat Ongun paylaştı: Kim bu silahlı kişi?

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Çevre Şehircilik, İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Üsküdar Kaymakamlığı'nı karşı karşıya getiren Üsküdar Meydanı'ndaki 'yıkım' kararında bugün yeni bir gelişme yaşandı.

SİLAHLA KAFENİN ÇATISINA ÇIKTI

Daha önce engellenen yıkım için ekipler sabah saatlerinde meydandaki kafenin önüne geldi. Üsküdar Belediyesi yetkisinde bulunduğu belirtilen kafenin çatısına söküm işlemi için çıkan zabıta ekipleri silahlı bir kişinin müdahalesiyle karşılaştı.

MURAT ONGUN PAYLAŞTI

Söz konusu anlara ait görüntüleri İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun sosyal medyadan paylaştı.

"ÜSKÜDAR'DA NELER OLUYOR?"

Ongun paylaştığı mesajında "Kim bu silahlı kişi? Üsküdar’daki kaçak kafelerde neler oluyor?" ifadelerine yer verdi.



