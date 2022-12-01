Üsküp nerede? MasterChef nerede çekiliyor? MasterChef ekibi bu akşam Üsküp’te

1 Aralık MasterChef Türkiye yeni bölümünde yarışmacılar bu sefer Üsküp’e konuk oluyor. MasterChef Türkiye’nin ilk yurt dışı çekimi olacak Üsküp bölümü, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Şefler bu bölümde yarışmacılardan yöresel yemekleri yapmalarını isteyecekler.

ÜSKÜP NEREDE?

MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde yarışmacılar Üsküp’e gidiyor. Üsküp, Kuzey Makedonya’ya bağlı bir şehir. 500 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu egemenliği altında kalmış Üsküp, kültürel olarak da Türkiye’ye benziyor. Türk çarşıları, camiler, kaleler ve diğer pek çok kültürel tarihi yapılar da Üsküp içerisinde bulunuyor. Bu akşam yayınlanacak MasterChef Türkiye yeni bölümünde yarışmacılar Üsküp yöresinden yemekler hazırlayacak.

