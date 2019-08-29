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Usta isimleri bir araya getiren The Laundromat’ın fragmanı yayınlandı

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SİNEMA TV  | 29.08.2019 09:41 | Son Güncelleme

Steven Soderberg imzalı The Laundromat’ın resmi fragmanı paylaşıldı!

Usta isimleri bir araya getiren The Laundromat’ın fragmanı yayınlandı

Gerçek bir hikayeden esinlenilen The Laundromat’ın ilk fragmanı sinema severlerin beğenisine sunuldu. Yönetmenliğini Oscar Ödüllü Steven Soderbergh’in üstlendiği film, Scott Z. Burns tarafından kaleme alındı. The Laundromat, Pulitzer ödüllü araştırmacı gazeteci Jake Bernstein'ın Secrecy World adlı kitabından uyarlandı. Başrollerini usta isimler Meryl Streep, Gary Oldman ve Antonio Banderas’ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Jeffrey Wright, Melissa Rauch, Jeff Michalski, Jane Morris, Robert Patrick, David Schwimmer, Cristela Alonzo, Larry Clarke, Will Forte, Chris Parnell, Nonso Anozie, Larry Wilmore, Jessica Allain, Nikki Amuka-Bird, Matthias Schoenaerts, Rosalind Chao, Kunjue Li, Ming Lo, James Cromwell ve Sharon Stone gibi isimler yer alıyor.

The Laundromat, Çin, Meksika, Afrika (Los Angeles üzerinden) ve Karayipler’de Mossack Fonseca’nın üst düzey patronlarına ait sırları ortaya çıkaran gazetecilerin hikayesini konu alıyor. Ellen Martin (Meryl Streep) huzurlu tatilini yarıda kesip, mağduru olduğu sigorta dolandırıcılığının arkasındaki gerçekleri bulmak için yola çıkar. Bulduğu ipuçları ise onu dünyanın finans sistemini kendi çıkarları için kullanan Panama'daki iki ortak avukata (Oscar ödüllü Gary Oldman ve Oscar adayı Antonio Banderas) götürür. Son derece şık ve karizmatik olan Jürgen Mossack ve Ramón Fonseca paravan şirketler ve denizaşırı ülkelerde yer alan zenginleri daha da zengin yapma konusunda ustadır. İkili, Ellen'ın başına gelen tatsız olayın ardında yatan vergi kaçakçılığı, rüşvet ve yasadışı olayların nasıl dünyanın yozlaşmış finansal sistemini desteklediğini gözler önüne sermek üzeredir.


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Anahtar Kelimeler:
Steven Soderberg The Laundromat Meryl Streep Gary Oldman Antonio Banderas

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