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Usta oyuncu Ediz Hun "Yeşilçam sineması bitti” dedi... Geride kalanları tek tek saydı! Bakın listede kimler var

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
10.05.2024 12:20
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden Yeşilçam’ın usta oyuncularından Ediz Hun, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Usta sanatçı burada Yeşilçam sineması hakkında konuştu. “Yeşilçam sineması bitti” diyen Ediz Hun geride kalanları tek tek saydı.

Usta oyuncu Ediz Hun "Yeşilçam sineması bitti” dedi... Geride kalanları tek tek saydı! Bakın listede kimler var

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun başarılı kariyeri ve son haliyle sık sık gündeme geliyor.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kapsamında, Kıbrıs'a giden Yeşilçam’ın usta oyuncularından Ediz Hun, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Usta sanatçı burada Yeşilçam sineması hakkında da konuştu.

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"BENDEN SONRA DA KADİR İNANIR VAR"

Ortasayfa magazin'in haberine göre; Yeşilçam sineması ile ilgili açıklamalar yapan Ediz Hun, “Yeşilçam sineması bitti” dedi ve kalanları saydı.

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Ediz Hun, “Yeşilçam sineması bitti, yok artık. Son geriye kalanlar da bizleriz. Bizlerden sonra da maalesef kimse kalmayacak. Çünkü zaman geçiyor. En yaşlı dördüncü benim. Birinci Ahmet Mekin, 1932’li galiba. Sonra İzzet Günay var, çok kibar bir adamdır. İzzet 1934’lü. Sonra Göksel Arsoy var, 1936’lı. Ben de 1940’lıyım. Benden sonra da bir Kadir İnanır kaldı. Tarık Akan rahmetli oldu. Kimse kalmadı. Hanımlardan da Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın var” diyerek Yeşilçam sinemasından geriye çok az kişinin kaldığını söyledi.

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