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Usta oyuncu Ergun Kuyucu, Gönül Dağı dizisinin kadrosuna katıldı!

21.04.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1’in reyting rekorları kıran dizisi Gönül Dağı, kadrosuna yeni isimler katarak yoluna devam ediyor. Gönül Dağı dizisine katılan son isim Ergun Kuyucu oldu.

Usta oyuncu Ergun Kuyucu, Gönül Dağı dizisinin kadrosuna katıldı!

TRT1’in sevilen yapımı Gönül Dağı dizisi, her bölümde kadroya eklenen usta oyuncular ve yeni öykülerle daha da sürükleyici bir hal alıyor. Gönül Dağı’nın 24 Nisan Cumartesi akşamı TRT 1 ekranlarında izleyeceğimiz 25. bölümünde yeni ve gizemli bir karakterle daha tanışacağız.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNE DİLEK'İN BABASI GELİYOR

Daha önceki bölümlerde öldü zannedilen ve yaşadığına dair ipuçları bulunan Dilek’in (Gülsim Ali İlhan) babası, Ali (Ergun Kuyucu) 25. bölümde ortaya çıkıyor. Gönül Dağı’nda bayılan kızını kurtaran Ali’nin gizemli öyküsü de Gönül Dağı’nın önümüzdeki haftalarda yayınlanacak olan bölümlerinde gözler önüne serilecek ve izleyenlerde derin izler bırakacak.

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Gönül Dağı’nda Dilek’in babası, Gülsüm öğretmenin (Ulviye Karaca) kocası Ali’yi canlandıran Ergun Kuyucu, daha ilk bölümde seyircinin kalbini kazanmış bir dizide yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi
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