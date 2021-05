Usta sanatçı Erol Keskin son yolculuğuna uğurlandı

Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenen törene katılan Keskin'in ailesi ve arkadaşları, 89 yaşında hayatını kaybeden oyuncuyla ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi.Törende konuşan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, gençlik yıllarında Keskin'i sahnede izleme fırsatı bulduğunu, daha sonra da derslerine katıldığını anlattı.

Keskin'in çok donanımlı bir insan olduğunu belirten Ergen, "Gerçekten tiyatroya çok evrensel bir bakışı vardı. Bize Almanca prodüksiyonları kasetlerden dinletirdi. Almanca bilmezdik ama an be an yaşadığı oyunlar olurdu. Mimari üzerinden, plastik sanatlar üzerinden o kadar farklı anlatmaya çalışırdı ki tiyatroyu." dedi.

Ergen, Keskin'in, İstanbul Şehir Tiyatrolarında iki yıl genel sanat yönetmenliği yaptığını hatırlatarak, "Çok değerli bir insanın ardından öğrettiklerini uygulamaya çalışıyorum." diye konuştu.



EN KEYİFLİ ROLÜMÜ OYNADIM

Oyuncunun eşi Suna Keskin de "Ben son 10 yılımı dünyanın en iyi aktörlerinden biriyle en zor rolümü ama en keyifli rolümü oynadım." dedi.