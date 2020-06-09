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Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 09:08 | Son Güncelleme

Türk tiyatro ve sinemasının önemli isimlerinden oyuncu Ayşegül Atik 72 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu uzun bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Türk Tiyatrosunun önemli değerlerinden ve Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi’nin kuruluşundan itibaren Oyunculuk Anasanat Dalı öğretim elemanı olarak görev yapan Ayşegül Atik dün gece hayatını kaybetti..

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En Son Babalar Duyar’da anne rolünde izlediğimiz Ayşegül Atik gece 00.10 sularında hayatını kaybetti. Acı haber, meslektaşı , öğretim görevlisi olduğu Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Koordinatörü Çetin Özen’den geldi..

Ayşegül Atik uzun bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Allah rahmet eylesin sevdiğimiz bir insan,sevdiğimiz bir sanatcıydı..
ALLAH RAHMET EYLESİN. İYİ BİR SANATÇIYDI.
Allah rahmet etsin. amin. çook üzüldüm. televisyonda göründüğünde , ses tonu çok çekiciydi. güzel konuşmalar, tembihler, nasihatler veriridi. insanlara.O güzel otoriter ses tonuyla. :8 iyi ler hep gidiyor.. kala kala hep kötüler kalıyor dünya ya...???
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