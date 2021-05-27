Üstsüz pozuyla duyurdu! Demi Rose OnlyFans'a katıldı

Belli bir ücret karşılığında abonelerine fotoğraf, video ya da ‘online arkadaşlık‘ içerikleri sunarak çoğunluğu kadınlardan oluşan içerik sağlayıcılarına para kazandıran bir platform olan OnlyFans'a ünlü isimler katılmaya devam ediyor.

Erotik paylaşımların yapıldığı sitede ünlü isimler dudak uçuklatan paralar kazanıyor. Günlerdir hayranlarına bir sürprizi olduğunu söyleyen Demi Rose da sonunda erotik siteye katıldı.

Demi Rose haberi üstsüz bir pozuyla duyurdu. 16,5 milyon Instagram takipçisine her gün seksi pozlarını atan Rose sonunda bu pozlardan para kazanmak için adım attı. Rose hayranlarına "Beni bekleyin" mesajı verdi.



