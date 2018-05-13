Üstsüz yakalanan Eda Taşpınar'dan yaz kararı

Eda Taşpınar geçen Şubat'ta Miami plajlarında güneşlerinirken bir ajans tarafından görüntülenmiş, kilolu hali hayranları üzerinde şok etkisi yaratmıştı. Sosyetik güzel hemen patates diyetine başlamış, kısa sürede 5 kilo vermeyi başarmıştı. Eda Taşpınar bu yaz için tatil programını yaptı.

Eda Taşpınar'ın ilk durağı Marmaris olacak. Sonra Yunan adası Mykonos'a gidecek. Dubrovnik, Marakeş ve Meksika'da tatil yapacak. Sezonu Çeşme'de kapatacak.

Eda Taşpınar bir de fotoğrafçı tuttu. Gittiği her ülkeye yanında götürecek. Özel pozlar verecek, karşılığında aylık 8 bin lira ödeyecek.